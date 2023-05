Ha volna két életünk, mindkettőben ugrálóváraznánk a Mi Hazánk gyereknapi majálisán

A Bikás park után a József Attila-lakótelepi „csigás parkban” tartotta spinoff gyermeknapi majálisát a Mi Hazánk Mozgalom – és hát ahogy a bika viszonyul a csigához, úgy viszonyult ez a majális az előzőhöz.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A nyugis lakótelepi gyereknap légkörét alapjaiban határozták meg a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom katonásdit játszó tagjai, a sátorról sátorra vándorló családok meditatív semmittevése és a hangszórókból csordogáló szomorkás nemzeti rock.

Ez utóbbiakból egy ízelítő lejátszási listát is összeállítottunk, ha valakinek kedve lenne igazán elmélyedni az esemény nemzeti-retrós hangulatában:

„Mi lett belőled, haver? Elfogyott a kakaó?”



A reggeltől délutánig tartó eseményen nem voltak külön programpontok, a gyerekeket az előre kitelepült sátrakban a homokrajzkészítés és arcfestés mellett egy közepes méretű rózsaszín ugrálóvár és különböző fegyveres játékok várták. Amíg pedig a kicsik szivacskardokkal hadakoztak és íjakkal lövöldöztek, a felnőttek napját a bográcsfőző verseny és Dúró Dóra panelbeszélgetése keretezte a nagymelegben. Az, hogy a Magyar Önvédelmi Mozgalom és a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom kitelepülései ezen belül pontosan melyik korosztálynak szóltak, nem derült ki egyértelműen, azonban utóbbiak saját sátruk mellett egy házi készítésű pinpongasztallal és egyairsoft állomással is készültek az eseményre.

photo_camera Dirr Fotó: Németh Dániel/444

„Bár volna két életem, nevetnék mindenen!”

Bár az eredeti programtervben az airsoftozásról nem volt szó, a vármegyések kirendelt tagozata dél körül nekikezdett egy elkerített céllövölde felállításának: sárga-fekete szigszalagokkal igyekezték kijelölni az ideális területet, azonban több sikertelen próbálkozás után rájöttek, hogy az eseményre vezető út közepe valószínűleg nem lesz megfelelő az önfeledt lövöldözésre, úgyhogy némi fejtörés és átragasztgatás után megállapodtak egy közeli bokorcsoport környékén. Ezután rövidesen meg is jelentek az első gyerkőcök, akik halált megvető bátorsággal eresztették bele a tárat egy kifeszített lópokrócba. Viszont a lópokrócnál látványosan nagyobb sikert arattak maguk a lovak, konkrétabban egy bús képű póni és egy melankolikus csikó. A kicsik, megidézve a Bikás parki majális szellemét, a parkot körbelovagolva kreaálták újra Budaházy György börtönből való kilovaglását.

photo_camera Gyíte Fotó: Németh Dániel/444

„Igen, jött egy gyöngyhajú lány”

Dúró délután többek között arról beszélt, hogy szerinte a gyereknap olyan alkalom, amikor a szülők kifejezhetik a kicsik iránti szeretetüket, és talán el is gondolkoznak azon, hogy „milyen szerencsések is vagyunk azáltal, hogy ők az életünkbe beléptek”. A képviselő szerint a gyerekvállalás nehéz logisztikai munkát igényel – suli, osztálykirándulás, satöbbi –, ami azért is szükséges, hogy „ne az algoritmus döntse el, hogy ők mivel szembesülnek, mit néznek meg”. Nehézség szerinte az is, hogy a gyerekek az iskolában továbbra sem az ország valós történelmét tanulják, ami miatt gyakran a szülőknek kell azt mondaniuk egyes történelemkönyvekre, hogy „felejtsd el, ami bele van írva”. Emellett azt is fontosnak tartja, hogy a gyerekek ne virtuális, hanem olyan valós élményeket gyűjtsenek, mint például ez a gyereknap. Szülőként ezt nehezen éli meg, hiszen az ő generációja számára nincs minta, amihez visszanyúlhatna. Dúró ezután hosszas fejtegetésbe kezdett a magzatokról és a szívhangtörvényről, ami csak az első lépés volt abortuszügyben.