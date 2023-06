Karácsony: A kormány jövő évi költségvetési terve fokozná Budapest kivéreztetését

Karácsony Gergely erről Facebookon írt, ahol úgy fogalmazott, „ez már vérontás”.

„Budapesttől a kormány annyi pénzt akar elvenni, amiből 82 napig működik a város. El akarnak venni az életünkből közel három hónapot. Ha hagyjuk. De nem fogjuk hagyni, mert ez a Budapest-ellenes politika nemcsak igazságtalan, hanem törvénytelen is” – írta a főpolgármester, aki szerint a kormány 2024-ben is elő akarja állítani „azt a tarthatatlan, igazságtalan és törvénytelen helyzetet, hogy Budapest támogatja a kormányt, és nem fordítva”.

Bejegyzésében aztán leírta, hogy „idén 33 milliárd forint a Budapestnek járó állami normatíva, jövőre 34,5 milliárdot szánnak erre, vagyis, ha az inflációt is beleszámítjuk, még csökken is a támogatás”. Karácsony szerint „ehhez képest idén 58 milliárd forint szolidaritásinak hazudott adót, vagyis sarcot von el a kormány Budapesttől, jövőre 75 milliárdot akarnak elvenni”. A főpolgármester ehhez hozzátette, hogy Tarlós utolsó évében mindössze 5 milliárdot vettek el, „vagyis a kormány 15-szörösére emelné a Budapestet sújtó sarcot”, illetve hogy „Budapest 25 milliárddal támogatta a kormányt, jövőre több mint 40 milliárd forinttal kellene támogatnia”.

Karácsony azt írja, bár a cél az lenne, hogy a nagyobb városoktól elvett pénzből a kisebb településeket támogassák, szerinte ez hazugság, mert „hiába vesznek el többet például Budapesttől, a »települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások« soron jövőre ötödével kevesebb pénz szerepel, mint idén”.

„Kevesebb jut környezetvédelemre, kevesebb jut a szociális intézményeknek és a vasútnak is” – írja Karácsony, aki szerint ez nemcsak Budapest-ellenes, de önkormányzat-ellenes költségvetés is.

Bejegyzését azzal zárta, hogy a Budapest-ellenes politikára szerinte a Budapest-párti kiállás lehet a válasz, és erről szól az első Budapesti Lakógyűlés. „Nemcsak azt bizonyítjuk be, hogy a Budapest-ellenes politika országrontó politika, hanem azt is, hogy a városunk kivéreztetése törvénytelen. Per jön, részletek hamarosan.”