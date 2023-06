Jeffrey Epstein azt állította, hogy a 15 éve halott anyjával beszélgetett telefonon közvetlenül az öngyilkossága előtt

Az AP hírügynökség négyezer oldalnyi megszerzett dokumentum alapján új részleteket hozott nyilvánosságra Jeffrey Epstein, a fiatalkorú lányokból a világ elitjének szexhálózatot építő milliárdos öngyilkosságát övező körülményekről, amik miatt számos összeesküvés-elmélet született az azóta eltelt négy évben.

Azt eddig is tudtuk, hogy Epstein a halála előtt két héttel már egyszer megpróbált végezni magával, amivel sebeket és zúzódásokat okozott magának a nyakán, ezért ettől kezdve elvileg szigorú megfigyelés alá helyzeték.

Az viszont kevésbé ismert részlet, hogy a pénzember ezalatt az idő alatt is kitartott amellett, hogy nincsenek öngyilkos hajlamai, a börtön pszichológusának pedig azt mondta, hogy "csodálatos élete" van, aminek "őrültség lenne" véget vetni.

photo_camera Jeffrey Epstein 2019. július 10-én, öngyilkossága előtt pontosan egy hónappal. Fotó: Florida Department of Law Enforcement/AFP

Érdekes részlet az is, hogy Epstein közvetlenül az öngyilkossága előtti éjszakán elhalasztott egy megbeszélést az ügyvédjeivel, hogy felhívja a családját telefonon. Az őt fogva tartó New York-i börtön egyik alkalmazottjának feljegyzése szerint ezután azt mondta, hogy az édesanyjával telefonált, aki akkor már rég, 15 éve halott volt. A dokumentumokból az is kiderült,

hogy az ügyészek állítása szerint az Epstein megfigyelésével megbízott őrök a cellájától mindössze 4,6 méterre ültek az íróasztaluknál, és ahelyett, hogy 30 percenként megtették volna kötelezően előírt megfigyelő köreiket, bútorokat és motorokat vásárolgattak online, illetve a börtönblokk közös helyiségeiben sétálgattak. A két őrnek, Tova Noelnek és Michael Thomasnak végül nem kellett börtönbe vonulniuk a történtek miatt. Eredetileg azzal vádolták őket, hogy aznap éjjel aludtak és interneteztek ahelyett, hogy a bebörtönzött milliárdos megfigyelését végezték volna. Ők be is vallották, hogy meghamisították a vonatkozó jelentéseket, hogy úgy tűnjön, mintha az előírásoknak megfelelően ellenőrizték volna a rabot aznap éjszaka. Hogy elkerüljék a börtönbüntetést, egyezséget kötöttek a szövetségi ügyészekkel.



photo_camera András yorki herceg, Epstein egyik magas rangú barátja, és Ghislaine Maxwell, volt barátnője és bűntársa közre veszik Virginia Roberts Giuffre-t, Epstein egyik, nyilvánosság elé állt áldozatát.

Egyébként Epstein a börtönbe kerülés után arról is beszélt, hogy feldühítette, hogy narancssárga kezeslábast kellett viselnie, amit a speciális lakókörzetben lévő rabok számára biztosítanak, és panaszkodott, hogy úgy kezelték, mintha „rossz fiú” lenne, annak ellenére, hogy jól viselkedett a rácsok mögött. Ezért az ügyvédeivel való majdnem napi látogatásaihoz külön barna egyenruhát kért a börtöntől.