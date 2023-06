Megérkezett Romániába III. Károly brit király

Katonai tiszteletadással fogadták pénteken III. Károly brit királyt a román elnöki palotában, Bukarestben, írja a Yahoo. A királyt - akinek ez az első utazása május 6-i koronázása óta - Klaus Iohannis elnök fogadta. A találkozót egy fogadás követte, amin mintegy 300-an vettek részt, köztük számos kormánytisztviselő és a civil társadalom tagjai.

photo_camera Fotó: ANDREW MILLIGAN/AFP

A fogadáson Károly azt mondta, hogy mindig is otthon érezte magát Romániában. „Megszerettem Romániát: a kultúrát és a művészetet, az örökséget és a történelmet, a lenyűgöző tájakat és a felbecsülhetetlen biológiai sokféleséget” – mondta Károly időnként románul szólva a jelenlévőkhöz.

A hivatalos tájékoztatás szerint a brit uralkodó találkozik majd a román állami tisztségviselőkkel, a civil társadalom képviselőivel és diplomatákkal is. Bukarest után III. Károly várhatóan Erdélybe utazik. Károly walesi hercegként 1998 óta rendszeresen kiruccant Romániába, Erdélyben több házat, a székelyföldi Zalánpatakon egy falusi gazdaságot is vásárolt, ezeket szinte minden évben felkereste. A brit királyi családnak erdélyi magyar gyökerei is vannak: a király szépanyja, Rhédey Klaudia a Maros megyei Erdőszentgyörgyön született 1812-ben és az ottani Rhédey-kastélyban nevelkedett.

Abból a szempontból érdekes az uralkodó utazásának időpontja, hogy pont ezidő alatt látogat haza az Egyesült Királyságba - egy bírósági tárgyalásra - Harry herceg, akivel köztudott, hogy Károly nem ápol finoman szólva sem jó viszonyt.