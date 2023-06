Egy kétéves kislány is meghalt az orosz bombázásban Pidhorodnéban

Meghalt egy kisgyermek a dnyipropetrovszki Pidhorodne községben, amelyet június 4-én éjjel támadtak az orosz csapatok, közölte Szerhij Liszak, a régió vezetője.

photo_camera Fotó: STRINGER/Anadolu Agency via AFP

„Éjszaka egy lány holttestét húzták ki egy ház romjai alól. A kislány épp most töltötte be a második életévét. Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak. További huszonkét ember megsérült, közülük öt gyermek. A két kétszintes épület, amelyek közé az ellenséges rakéta csapódott, részben megsemmisült. Tíz magánház, egy autó, egy üzlet és gázvezetékek is megsérült” – áll a közleményben.

Liszak más támadásokról is beszámolt. „A megszállók tüzérségi csapást mértek Nyikopolra. Két jármű kigyulladt, a tüzeket eloltották. Három többszintes épület, egy étterem és a villanyvezetékek megsemmisültek. Szerencsére áldozatok nem voltak.” (Korrespondent)