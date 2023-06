Vonzások és választások

Már javában zajlik a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál, idén először a Puskin moziban. A nemzetközi versenyfilmeket már bemutattuk, és idén is van külön LMBTQ szekció, idén Queer Dreams címmel.

A hét filmet június 6-a és 7-e este lehet elcsípni a Puskinban, műsoron lesz Sundance-nyertes film, Velencében debütált különleges animációs utazás, és egy világpremier is. És idén sem törik meg az a hagyomány, hogy a Friss Hús szervezői hazai alkotást is be tudnak mutatni a blokkban.