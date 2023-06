Orbán Viktor a Roszatom vezérigazgatójával tárgyalt

"Hamarosan" meginduló "fontos előkészítő munkálatokról" egyeztetett hétfőn a munkahelyén Orbán Viktor miniszterelnök Alekszej Lihacsovval, az orosz atomenergetikai konszern, a Roszatom vezérigazgatójával.

photo_camera Némi földet megmozgattak már az elmúlt 9 évben, másra eddig nem futotta. Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Orbán Viktor 2014 késő telén, a parlamenti választás előtt szinte titokban egyezett meg Vlagyimir Putyinnal a paksi atomerőmű bővítéséről, amit az Orbán-rezsim bevett módszere szerint orosz hitelből, orosz beruházókkal készültek megvalósítani abban a reményben, hogy a 2020-as években az erőmű már kiválthatja az időközben meghosszabbított üzemengedélyű paksi atomreaktort.

A tervből javarészt semmi se lett, az atomerőmű nemhogy nem áll, de valójában még el se kezdték építeni - miközben az ország már közel egy évtizede törleszti a hitelt. Arról Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtóelhárító főnöke most se számolt be, hogy mikor lesz végre valami az erőműből, arról is csak a találkozón szintén résztvevő Szijjártó Péter külügy- és külgazdasági miniszter beszélt, hogy "fontos előkészítő munkálatok" indulhatnak meg "hamarosan", és állítólag úgy módosult a szerződéses keretrendszer, hogy az gyorsabb előrehaladást biztosítson az eddigi semmilyen előrehaladáshoz képest, "a biztonsági szabályok teljes körű tiszteletben tartása mellett". (Via MTI)