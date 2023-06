Még soha nem árverezett el ilyen izgalmas Ferrarit a magyar állam

A használtautó-vásárlás ritkán unalmas, de most a szokásosnál jóval izgalmasabb lehet, ráadásul el sem kell mozdulnod a kijelző elől!.

Az adó- és vámhivatal árverési weboldalára kitett friss alaphír önmagában sem rossz: a NAV a 86 milliós becsértékhez képest félárról indulva árverez el egy 600 lóerős Ferrari Portofino F164-es luxuskocsit. Konkrétan őt:

Nem rossz, mégis mintha hiányozna valami a sztoriból. Kezdjünk el gondolkodni!



Ritka kocsiról van szó, és az ilyeneknek külön szubkulturális rajongótábora van, akik az örök ovisoknak fenntartott weboldalak tömkelegére tehetik ki, hogy menő verdát láttak. Ezek a szpotterek mindenfélét feljegyeznek a kocsikról, például a rendszámot is, amit a NAV is megadott az árverési hirdetményében. Nézzük meg, mit ad ki a kereső a rendszámra!

BINGÓ!

A keresett autót 2020. június 14-én

és 19-én is szpottolták Budapesten,



mindkétszer a Roosevelt téren, a Gresham közvetlen közelében, majd a találatokat kiposztolták az Autogespot oldalra.



Mindez egybecseng azzal, hogy a NAV azt írja, a 2019-ben gyártott Ferrarit annak az évnek a novemberében helyezték forgalomba Magyarországon.

Keressünk tovább! A NAV és a Ferrari márkaneveket kombinálva elég hamar fantasztikus dolgokat tudhatunk meg erről a konkrét Ferrariról!

Az új, vélhetően igényes tulajdonosnak például fontos lehet, hogy milyen körülmények között parkírozta a kocsit a NAV előtti gazdája. Mindenkit megnyugtathatunk, hogy kevés használt autó töltötte a fiatalkorát ilyen körülmények között. A Ferrarink szomszédjában álltak ugyan hozzá képest kissé kommersz személygépkocsik is,

de szerencsére kifejezetten úri szomszédai is akadtak:

főleg Amerikából:

Gondos gazdái miatt a garázsból nem hiányozhattak a klasszikus ferraris kiegészítők:

illetve a klasszikus ferraris kiegészítők még klasszikusabb kiegészítői sem:

Ráadásul nemcsak ömlesztve, hanem szépen betárazva is

Az is ritka lehetőség, hogy az ember ellenőrizni tudja, tényleg igazat mondott-e a NAV. Az árverési oldalukon ugyanis azt írják, hogy a kocsi „2021. június hónapban trélerrel, működőképes állapotban került beszállításra.” És tessék, itt a bizonyíték, hogy így volt:

A használtautó-vásárlás egyik gyakori velejárója, hogy fogalmunk sincs, ki használta, szerette, becézte, átkozta előttünk az új kocsinkat, kinek a válla nyomott enyhén nedves mélyedést a kagylóülésbe. Ebben az esetben semmit sem kell a fantáziádra bíznod. Az övé:



De tényleg semmit sem kell a fantáziádra bíznod!

A fenti képkockákat is tartalmazó videó mellé írt szövegből kiderül ugyanis, hogy a Ferrari egy 2021 júniusában lefülelt, a NAV, szép kifejezésével élve, egy „őrzés-védelemmel foglalkozó bűnszervezet” egyik tagjának garázsában találta a kiegészítőkkel és további luxusautókkal együtt. A szöveg a klasszikus „Mibű?” kérdésre is megadja a választ.

A vád szerint a bűnszervezet egymilliárdos kárt okozott a költségvetésnek, ezzel a módszerrel:

„a vagyonvédelemi szolgáltatást nyújtó bűnszervezet fizetendő áfáját úgy csökkentette, hogy bevételeit egy strómanok vezette, gyakran váltott fantomcégekből kiépített hálózaton keresztül futtatta át. Ezzel a módszerrel egymilliárd forintos kárt okozott a költségvetésnek, amellett, hogy a piacon is kedvezőbb helyzetbe került versenytársaival szemben.” A Ferrarit igazán ütős használtautó-szakértő csapat ásta elő:

„Az akcióban a budapesti nyomozók munkáját járőrök, revizorok, IT-szakemberek, a MERKUR bevetési egység és a Terrorelhárítási Központ is segítette: az összesen mintegy 200 résztvevő 105 helyszínen kutatott.” Na és melyik Suzuki múlatta az időt ennyire filmsorozatért kiáltó társaságban?