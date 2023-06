Átszakadt a Dnyeper gátja Nova Kahovkánál

Az éjjel összedőlt a Dnyeper folyó nagy víztározójának gátja Nova Kahovkánál. A helyszínen készült képfelvételek alapján a hatalmas mennyiségű vizet visszatartó gát jelentősen károsodott, ömlik a víz. Herszon már felszabadított részének ukrán illetékesei el is rendelték az evakuációt a folyó gát alatti szakaszán, állításuk szerint az áradás ott órákon belül kritikus szintet érhet el.

Az ukrán hadsereg déli parancsnoksága Oroszországot vádolta a gát összeomlásáért, éjszakai közleményük szerint a tározó gátját az oroszok robbantották fel. A megszállt Nova Kahovka orosz polgármestere tagadja ezt, szerinte az ukrán tüzérségi bombázás miatt omlott össze a gát. Tavaly ősszel, amikor az ukrán erők nagy műveletbe kezdtek Herszon megye Dnyeper jobb parti területeinek felszabadítására, a kahovkai tározó hídként is használt gátja valóban célpontja volt az orosz utánpótlási vonalakat támadó ukrán tüzérségnek.

Akárhogy is, a helyzet most kritikus a folyó alsó szakaszán. Anton Herascsenko, a belügyminiszter főtanácsadója szerint a vízszint öt órán belül elérheti a kritikus szintet. Olekszandr Prokudin, a felszabadított Herszon elöljárójának tájékoztatása szerint már el is kezdték az árvíz fenyegette települések evakuálását.

A kahovkai tározó 1956-ban épült gátja harminc méter magas, a tározó kapacitása ~20 köbkilométer (8 millió olimpiai úszómedencényi, tízszer annyi víz, mint ami a Balatonban van). A tározó látja el vízzel a Krím félszigetet, valamint ez biztosítja a közeli atomerőmű - Európa legnagyobb atomerőművének - vízellátását is, a gát maga pedig vízerőmű is egyben. (Via The Guardian)