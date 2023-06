Hatalmas területeket áraszthat el a Dnyeper

Gátszakadás esetén nincs jó pillanat, de a Washington Post tudósítója, Evan Hill szerint a Nova Kahovka-i tározó vízszintje éppen rekordmagas volt, a 17 métert is meghaladta. A tározóban amúgy az év elején még rekordalacsony, 14 méteres vízszintet mértek. A New York Times májusban még arról számolt be, hogy az ukránok szerint az oroszok direkt kevés kapuját tartják csak nyitva a gátnak, hogy megemeljék a vízszintet.

Május 25-én a Reuters beszámolója szerint az Ukrhidroenerho, az ukrán vízerőmű-vállalat közleményben vádolta az oroszokat azzal, hogy a kahovkai gát lezárásával szándékosan emelték meg a tározó vízszintjét és árasztottak el így településeket Zaporizzsja megyében. Akkori közleményük szerint a 17 méteres vízszint egy méterrel haladja meg az év ebben a szakaszában normálisat.

Vagyis a gátszakadás soha nagyobb fenyegetést nem jelenthetett volna. Ráadásul a tragédia időben egybeesett a harcok intenzitásának felizzásával, amit az orosz nyilvánosságban a régóta várt ukrán támadás nyitányaként értelmeztek. Ennek az ellentámadásnak az egyik, bár nem a legvalószínűbb iránya Herszon is lehetne. Itt eleve nehézséget jelentett volna a folyón átkelés, de az ukrán erők a tavasszal több szigetet is visszafoglaltak a Dnyeper deltájában. A megáradó folyó kisöpörheti innen az ukrán alakulatokat, egyben ellehetetleníthet minden átkelési kísérletet, természetes védvonalat képezve.

A gátszakadás miatt az ukrán hatóságok a folyó jobb partján elkezdték a települések kiürítését. Mikolajivkából, Olhivkából, Ljovóből, Tyaginkából, Ponyativkából, Ivanovkából, Tokarivkából, Ponjativkából, Pridniprovszkéból, Szadovéból és Herszon folyóparti részeiről menekítik a lakosságot. Volodimir Zelenszkij elnök pedig összehívta válságstábját is. Zelenszkij első nyilatkozatában "ökológiai tömeggyilkosságnak" minősítette a gátszakadást, amiért egyértelműen az oroszokat hibáztatta. Külügyminisztere, Dmitro Kuleba "Európa történetének legnagyobb technológiai katasztrófájaként" és "szörnyűséges háborús bűncselekményként" jellemezte a történteket.

Arról egyelőre nincs hír, hogy a folyó oroszok megszállta bal partján megkezdődtek-e az evakuációk, pedig a fentebb látható modellek alapján az áradás sokkal inkább fenyegeti a bal parti településeket. (Via The Guardian)