A Főváros beperli a kormányt a szolidaritási adó miatt

A Fővárosi Önkormányzat ma benyújtja keresetét a közigazgatási bíróságon a jogellenesnek ítélt szolidaritási hozzájárulás ügyében - jelentette be keddi sajtótájékoztatóján Karácsony Gergely főpolgármester. Az főváros azonnali jogvédelmet is kér a bíróságtól, ami azt jelenti, hogy ha a bíróság befogadja a keresetet, akkor a per lezárásáig az állam nem vonhatja el azt a 25 milliárd forintot a fővárostól, amiről a per szól.

Karácsony Gergely szerint a pár év alatt 5 milliárdról 58 milliárd forintra emelt szolidaritási hozzájárulás, amelyet a kormány Budapesttől el akarna vonni, alkotmányellenes, mert az Alaptörvény kimondja, hogy az önkormányzatok állami normatívára jogosultak, és ezt a normatívát, illetve az önkormányzat tulajdonát az államnak elvonni nem lehet. Az 58 milliárdos szolidaritási adó viszont 25 milliárd forinttal több, mint amennyi állami normatívát kap egyes feladatokra a Főváros, vagyis Karácsony megfogalmazása szerint a kormány már az önkormányzat zsebében turkál.

Az azonnali jogvédelem elbírálására Karácsony Gergely tudtával 15 napja van a bíróságnak, és azt mondta, reményei szerint a per is lezárulhat az idén.

photo_camera Karácsony Gergely Fotó: Németh Dániel/444

A pert a magyar államkincstár ellen indítja az önkormányzat, és azt szeretnék elérni, hogy a bíróság mondja ki, hogy a költségvetési törvény, ami alapján az államkincstár elvonná a szolidaritási hozzájárulást, nincs összhangban az Alaptörvény passzusaival, mert az önkormányzatok állami normatívájánál nagyobb összeget vonna el Budapesttől.

A főpolgármester szerint ha nyernek, kártyavárként omolhat össze az önkormányzati finanszírozás rendszere. A per egyben annak is a tesztje annak, mennyi maradt a magyar jogállamiságból. Karácsony Gergely szerint a benyújtott 2024-es költségvetési tervezetből azt lehet kiolvasni, hogy a kormány jövőre még jobban megemelné a szolidaritási hozzájárulás mértékét 75 milliárd forintra. Ezt az alapján számolja a pénzügyminisztérium, hogy nagyobb helyi iparűzési adóbevételt jósol az önkormányzatoknak, így Budapestnek is. Karácsony szerint viszont egyelőre úgy tűnik, hogy kevesebb lehet a Főváros adóbevétele, mint amivel a kormány számol, a kevesebb adóbevétel viszont nem csökkentené a szolidaritási adó mértékét, mert azt a 2023-as adatok alapján állapítják meg.

A főpolgármester szerint azt pedig nem tudni, hogy a kormány tényleg a szegényebb települések támogatására költi-e az összeget, mert az a központi költségvetésbe megy, onnan meg ki tudja, merre. Példaként említette, hogy a Budapesttől várt 58 milliárd forint pont annyi, mint anennyit a költségvetés a Bethlen Gábor programból kifizetett Tiborcz István érdekeltségeinek. Cser-Palkovics Andrást, Székesfehérvár fideszes polgármesterét idézve azt mondta, hogy a gazdagabb önkormányzatoktól a szegényebb településeknek adott pénz olyan, mint Columbo felesége: sokan beszélnek róla, de még senki sem látta.

Mint mondta, vannak önkormányzatok, amelyek a nagyobb állami elvonásra úgy reagáltak, hogy csökkentették az önkormányzati szolgáltatások színvonalát, például kevesebb buszt indítottak a városi közlekedésben. Budapest viszont meg akarja védeni a fővárosiakat ettől.