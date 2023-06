Leszakadt egy ócska fahíd Romániában, harmadfokú készültséget rendeltek el Gyulánál

A Nagyváradi Vízügyi Igazgatóság szerda este értesítette a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóságot, hogy a román oldalon, a határszelvény fölött b. 2 km-re lévő gyulavarsándi híd megrongálódott, a gerendái a folyóba hullottak, és a folyó folyásával elindultak Magyarország felé.

A Kövizig azt írja: „Tekintettel arra, hogy a korábbi években volt már példa, hogy ilyen alkalommal a sodródó gerendák, és az azokból kiálló vasak megrongálták a Gyulai duzzasztóművet, ezért azonnal intézkedtünk. A duzzasztómű tömlőjéből a vizet kiengedtük, a fenékleürítő műtárgyat megnyitottuk és megszüntettük a duzzasztást. Ezzel egyidejűleg lezártuk a Gyulai tápzsilipet.”

Az intézkedések idejére pontszerű III. fokú készültséget rendeltek el a Fehér-Körös határszelvénnyel érintett őrjárásaira, illetve állandó 24 órás ügyeletet és figyelőszolgálatot szerveztek.

„A Gyulai duzzasztónál és a Gyulavári híd alatti vízminőségei kárelhárítási helyen 1-1 fénytornyot telepítettünk és az éjszaka folyamán be is üzemeltük azokat. Jelenleg a partról és a vízről is figyeljük az esetlegesen érkező híddarabokat, és kitereljük azokat a Fehér-Körös partjára” – írják.

photo_camera Fotó: Bujdosó Szabolcs/Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság/Facebook

A Kövizig folyamatosan tartja a kapcsolatot a román vízügyi szakemberekkel, ha kell, a gyulavári híd alatti vízminőségi kárelhárítási helyen terelőművet telepítenek a híd darabjainak megfogására, hogy azok ne rongálják meg a gyulai duzzasztóművet.