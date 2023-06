Penészes kenyeret kapott egy beteg a Szent János Kórházban, a kórház vizsgálatot indított

Egy idős nő penészes kenyér mellé romlott felvágottat kapott reggelire a Szent János Kórház gasztroenterológiai osztályán, írja a Magyar Hang egyik olvasója alapján. „A felvágottat ugyan megette, de valószínűleg az is romlott lehetett, mert utána hányt és egész délelőtt nagyon fájt a hasa. Nem tudok elmenni emellett a felháborító eset mellett. A kórháznak azonnal jeleztem.” - írta az édesanyjával történtekről az olvasó.



Habár a módszeresen leépített magyar egészségügyi rendszerről beszélünk, a történet azért különösen aggasztó, mert a gasztroenterológiai osztályon súlyos emésztőrendszeri problémákkal küzdő embereket kezelnek, akiknek étkezésére pont hogy külön figyelmet kellene fordítani.

photo_camera Az Észak-Közép Budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő a legnagyobb adós jelenleg. Fotó: Balaton József/MTI/MTVA

A lap több kérdést is feltett az Országos Kórházi Főigazgatóságnak és az Észak-budai Szent János Centrumkórháznak. A kórház válaszában arról ír, hogy a kórházban a betegek étkeztetését külső szolgáltató biztosítja, illetve hogy az ilyen eseteket minden alkalommal kivizsgálják, és ez most is így lesz.

A lap a kórház oldalán csak az előző ételbeszállítóval kötött szerződést találta meg, ami a P. Dussmann Szolgáltató Kft. volt. Hogy jelenleg is ez a cég felelős-e a szolgáltatásért, azt nem lehet tudni. A cégről az Index 2017-ben írta meg, hogy akkor már 10 éve több fővárosi kórház takarítási feladatait látta el a közbeszerzési előírások megkerülésével, pályáztatás nélkül.