Schobert Norbi nem fizetett a GVH-nak, így még több bírságot kaphat

Schobert Norbert cége, a Norbi Update Lowcarb Zrt. május elején kapott 40 millió forintos bírságot a Gazdasági Versenyhivataltól, amiért a hivatal vizsgálata szerint a cég több szempontból is megtévesztette a fogyasztókat. Norbi nem sokkal ezután azt nyilatkozta, hogy teljesen padlóra küldte a 40 milliós büntetés és a vád, hogy hazugnak nevezték. Így várhatóan az még a padlónál is lejjebb fogja küldeni őt és cégét, hogy hamarosan még 23 millió forintra megbüntethetik, a Norbi Update ugyanis nem fizette be a 40 milliós bírság első részletét. Ahogy a GVH megírta az Index kérdésére, a részletfizetést a cég kérte a GVH-tól, hogy könnyebb legyen teljesíteni a büntetést, azonban rögtön az első részlettel elmaradt, és a vállalt megfelelési programot sem készítette el a vállalt határidőre. Ezzel a cég eljátszotta a részletfizetés lehetőségét, a versenyhivatal így egy összegben kéri majd a büntetést. Az extra 23 millió forint pedig végrehajtási bírság, aminek kiszabását a GVH kérte a bíróságtól. Ez a maximálisan kiszabható büntetés.

photo_camera Schobert Norbi és Rubint Réka Fotó: MTI Fotó: Kovács Attila

A GVH szerint Norbi azóta, hogy kiszabták a büntetést május 6-án, egy sor valótlan, megtévesztő nyilatkozatot tett arról, hogy miről is szólt és milyen megállapításokra jutott a versenyhatóság eljárása. Mindezt azok után, hogy az eljárásban azt ígérte, együttműködik majd a hatósággal.

Norbi az Indexnek a GVH döntésére nem szeretett volna reagálni, de azt mondta, nem ért egyet azzal, hogy ne működöt volna együtt a GVH-val, és nem tévesztette meg a fogyasztókat a büntetés kiszabása óta.