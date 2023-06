Sebestény Balázs a szépségversenyről: „Valahogy ránézel az elmúlt 5-10 év nyerteseire, és azt gondolod, hogy a magyar nők egyébként szebbek ennél”

Vasárnap este rendezték meg a Magyarország Szépe döntőjét, amit egy 23 éves versenyző, a miskolci Hacsi Boglárka nyert. Az eseményről Sebestyén Balázsék is beszéltek hétfő reggel a rádiós műsorukban, amit a 24.hu szemlézett.

„Valahogy egy csomószor azt látod – most nem is feltétlen ezeken a szépségversenyeken, hanem úgy általában a szépségversenyeken –, hogy nem is mindig igazán szép csajok indulnak” – mondta Sebestyén, hozzátéve, lehet, hogy az igazán szép 18 évesnek eszébe nem jut elindulni.

„Nem azt mondom, hogy aki nyert, az nem szép, mert szép csaj. Csak valahogy ránézel az elmúlt 5-10 év nyerteseire, és azt gondolod, hogy a magyar lányok vagy a magyar nők egyébként szebbek tudnának lenni, vagy szebbek ennél. Csak valahogy nem indul el, vagy nem akar, vagy nem találják meg, vagy nem feltétlen erről szól” – mondta Sebestyén.

Hogy mi szükségünk van nekünk szépségversenyekre, arra Solti Hanna cikkében keresi a választ. Az biztos, hogy Rogán Cecília és Sarka Kata szépségversenye - amit közös cégük jegyez - nemzeti ügy: ahogy 2014 óta minden évben, idén is a közszolgálati tévé közvetítette.