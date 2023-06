Mi szükségünk van nekünk szépségversenyekre?

Vasárnap este rendezték meg a Magyarország Szépe döntőjét, amit egy 23 éves versenyző, a miskolci Hacsi Boglárka nyert. Rogán Cecília és Sarka Kata szépségversenye - amit közös cégük jegyez - nemzeti ügy: ahogy 2014 óta minden évben, idén is a közszolgálati tévé közvetítette. Az idei projekt bevételeire majd a 2024-es beszámolókból lehet következtetni, de a cégadatbázisok utolsó információi alapján a Nakama & Partnersből a tulajdonosok 2021-ben annak ellenére vettek ki 120 millió forint osztalékot, hogy az veszteséges volt.

A cég honlapja szerint a Nakama & Partners egy 2015 óta működő reklám- és médiaügynökség, amelynek fő profilja a rendezvényszervezés, TV-produkció gyártás, PR és marketing szolgáltatás. „Számunkra nincs két egyforma feladat és a kisebb feladatok épp úgy lázba hoznak minket, mint a hosszútávú, nagyobb volumenű projektek. Missziónk, hogy megbízóink részére kreatív és komplex megoldásokat kínáljunk, mindezt maximális igényességgel és szenvedéllyel párosuló elkötelezettséggel”, írják az alapító-tulajdonosok. A referenciáik között, a Magyarország Szépén kívül még megtalálható a Femcafé nevű bulvárlap - aminek tulajdonosai szintén Sarka és a propagandaminiszter volt felesége, kiadója pedig Sarka férje - „Inspiráló nők” gálaestje, a Mikulásgyár és egy zongoraest.

photo_camera Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

Az idei versenyen egyébként minden úgy zajlott, ahogy a korábbi években, egy fontos változtatással: a versenyzők a bikinis műsorszám helyett már sportruhában vonultak végig a kifutón a döntőben - az előválogatókon nem -, amit Sarka a külföldi trendek követésével indokolt. Az utóbbi években a szépségversenyekről tényleg elkezdtek eltűnni a fürdőruhás számok, azzal az indokkal, hogy így majd kevésbé lesznek szexualizálva és tárgyiasítva a versenyzők. Bizonyos országokban már a diverzitásra is törekszenek, bár abban nincs változás, hogy a zsűri és a közönség továbbra is a külső jegyeik alapján pontozza őket.

Az első szépségversenyen csirkét, virágot és nőt lehetett pontozni

Magyarország szépét és az udvarhölgyeket - így hívják a második és a harmadik helyezettet - már a versenyt beharangozó közösségi média posztok alatt elkezdték ízekre szedni a kommentelők, mondván, hogy nem is elég szépek, túl sok plasztikai műtéten vannak túl, vagy túl kevesen. Ezen végképp nem segített, hogy a húsz döntős gondosan megmunkált képét úgy sikerült kirakni a közösségi oldalra, hogy csak két apróság maradt ki a posztból: a nevük, meg hogy kik ők. Persze, min csodálkozunk, hiszen mi másról is szólna egy szépségverseny, mint a szépségről,

pontosabban a közízlésnek nevezett, nők felé támasztott társadalmi elvárásokról. Már csak az a kérdés, mi szükségünk van rájuk. Szépségversenyre hajazó megmérettetésekre vannak példák már az ókori görög mitológiától és az antik történelemtől kezdve, de az American Experience az 1850-es évekből eredezteti a szépségversenyek ma ismert formáját: egy Phineas T. Barnum nevű cirkuszi showman állítólag azzal szórakoztatta a new york-i embereket, hogy pénzért kiválaszthatták a legszebb kutyát, csirkét, virágot, gyereket és nőt.

A szépségversenyek - és a patriarchátus - kritikusai körében gyakori érv, hogy a szépségverseny és az illegális prostitúció nem is áll olyan távol egymástól: tulajdonképpen mindkettő a nőket elnyomó, tárgyiasító patriarchális szexuális normákra épít és ezekből húz - nem kevés - anyagi hasznot.

A szépségversenyek résztvevői fokozottabban ki lehetnek téve visszaéléseknek és erőszaknak: olyan hazai szépségversenyekről is beszámoltunk korábban, amelynek a szervezője prostitúcióra kényszerítette a versenyzőket. A problémát radikális feminista és liberális keretben is meg lehet közelíteni, amik abból indulnak ki, hogy a női szexualitás politikai, hatalmi kérdés. A baloldali, radikális feminista mozgalmak szerint a szexualitás a történelem során sohasem volt független a gazdasági-politikai viszonyoktól, a kapitalizmus és a nemi egyenlőtlenségek egymást erősítő, kizsákmányoló rendszerek. Ebben a koordinátarendszerben a szépségverseny nem is annyira sokban különbözik az emberkereskedelemtől.

A Magyarország Szépe női versenyzői közvetve évi százmilliókat termelnek Rogán Cecíliának, Sarka Katának, a kormánymédiának és a verseny szponzorainak azzal, hogy szereplési lehetőségért és nem garantált ismertségért cserébe heteken keresztül felkészítőtáborokon vesznek részt, termékeket reklámoznak, produkciókat mutatnak be és bikiniben fotózkodnak. Az idei győztes „jószolgálati munka" címén a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat arca is lett.

Anélkül, hogy belement volna, mi a szépség egyáltalán, és mit lehet kezdeni vele a huszadik- huszonegyedik században, a BBC már 1998-ban felvetette, van-e még bármi értelme a szépségversenyeknek, bár a biztonságról itt még nem indítottak vitát. Az 1970-es Miss World-ről készült film, a Misbehaviour kapcsán pedig egy három évvel ezelőtti cikkben arról beszélnek, segíthetik-e a nőket a szépségversenyek abban, hogy több önbizalmuk legyen, felismerjék az értékeiket és ezáltal jobban tudjanak érvényesülni a férfiközpontú társadalomban. Vagy épp ellenkezőleg: a nők rangsorolása, versenyeztetése csak ráerősít arra, hogy tárgyiasításnak legyenek kitéve, és megágyaz olyan társadalmi problémáknak, mint a bérszakadék vagy a nők elleni erőszak.

A legszebbet ki védi meg?

Az úgynevezett „szex-pozitív” megközelítés kevésbé, vagy máshogy kritikus a rendszerrel: feltételezi, hogy a nők szexuális felszabadulása egyénileg, a kapitalizmuson belül is megvalósulhat, legalábbis bizonyos társadalmi státuszban. Ez a hozzáállás nem kérdőjelezi meg a nők döntési képességét, ebben az esetben azt, hogy képesek előre jól felmérni, milyen előnyökkel és hátrányokkal jár számukra egy szépségversenyes szereplés. Feltételezi, hogy a versenyzők szabad akaratukból, minden külső elvárásra és nyomásra fittyet hányva jelentkezhettek a versenybe, elég erős az önérvényesítési képességük ahhoz, hogy ne kényszerítsék őket semmire, és megvannak a jogi lehetőségeik is arra, hogy kiálljanak magukért, ha sérülnének a jogaik.

Arról nem találtunk hivatalos információt, hogy a Magyarország Szépe versenyzőinek mi garantálja a védelmet; hova fordulhatnak segítségért, ha jogsérelem éri őket a szervezők vagy a közönség oldaláról. Hogy tisztábban lássunk, a szervezőket kérdeztük - ha választ kapunk, frissítjük a cikket.

Titoktartási szerződésekről viszont annál inkább tudunk, főleg azokból a hírekből, amikor valaki megszegte: ilyen volt Kocsis Korinna egykori szépségkirálynő esete 2013-ban, akit a Miss World Hungary szervezői milliókra pereltek rágalmazás miatt, mert szerződést szegett azzal, hogy negatív véleményt nyilvánított a versenyről. Vagy a tavalyi győztes, Jázmin Viktória ügye, aki a szerződése szerint nem beszélhetett volna arról, hogy a Miss Universe nemzetközi döntője után azért szégyenítette meg a fél internet, mert a szervezők hibájából nem érkezett meg időben a ruhája. A Blikknek akkor egy jogász azt mondta, a versenyző szerződése egyoldalú volt, számos pontban sértette a személyiségi jogait, szólásszabadságát.