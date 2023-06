Karl Bolle nyomában: ki lehetett a Lukács fürdő hálás vendége?

Két héttel ezelőtt hívtuk fel a figyelmet a budapesti Szent Lukács Gyógyfürdő falán lévő hálatáblákra, azok közül is különösen egy 1942-esre, egy bizonyos Karl Bollééra. Ezen a szokásos hálálkodó üzenetek nélkül csak az állíttató neve szerepel:

photo_camera Fotó: Herczeg Márk/444

Kiderült, hogy Lukácsy András már az 1986. július 15-ei Magyar Hírlapban azon lamentált, vajon ki lehetett ő.

photo_camera Lukácsy András cikke Karl Bolléról a Magyar Hírlap 1986. július 15-ei számából Forrás: Arcanum

Bolle kilétéről sajnos a fürdő sem tud semmit. Bár találtam egy Karl Bolle (vagy Carl Bolle) nevű I. világháborús német vadászpilótát, aki a II. világháború alatt a Luftwaffe tanácsadója volt, és 1955-ben halt meg Berlinben, arról nincs információ, hogy járt volna Magyarországon.

photo_camera Karl Bolle német vadászpilóta az I. világháború idején Fotó: Wikipedia

Így hát az olvasókhoz fordultunk, hátha ismeri valaki a régóta halott Bollét.

Attila, aki éppen családfakutatással foglalkozik, a findagrave.com-on több lehetséges Karl Bollét is talált. „Megtaláltam az általad említett, 55-ben elhunyt vadászpilótát is, illetve egy másik 1945. április 25-én elhunyt Karl Bolle német katonát egy berlini sírkőfotóról” – írta.

photo_camera Az 1945-ben, 48 évesen elhunyt Karl Bolle sírhelye Berlinben Fotó: Wolfgang Schindler, Berlin

Talált egy Karl Ernst Bollét is, aki San Franciscóban halt meg 1969-ben, 85 évesen. Ez az ő és a felesége sírköve:

Karl E. Bolléról nem tudni, hol született, de 1918-ban már biztosan amerikai állampolgár volt, ugyanis fent van az I. világháborús amerikai behívója az oldalon. Ebből kiderül, hogy bevándorlóként lett állampolgár (naturalized citizen), dokkmunkás volt a kikötőben, nős, közepesen magas, erős testalkatú, és nem volt fogyatékossága. Az aláírása a cetlin K. Bolle volt, tehát az Ernst keresztnevet nem használta.

Persze nem valószínű, hogy Karl E. Bolle a II. világháború alatt turistaként járt volna itt, hiszen Magyarország már 1941. december 12-én hadat üzent az USA-nak. (Óriási ötlet volt.)

Attila talált még néhány többnevű Karl Bollét is (Harold Karl Bolle, Otto Karl Bolle, Karl Bolle Peters), de ezek még kevésbé tűnnek valószínűnek.

Egy másik olvasónk, Péter az ancestry.de-n a II. világháborúban elesett német katonák listáján talált egy 1943-ban – tehát az emléktábla elkészülése után egy évvel – elesett német katonát.

1919 és 2009 között élt egy bizonyos nebraskai Carl Bolle is, de nincs nyoma, hogy Karlnak is írta volna a nevét, vagy hogy járt volna Magyarországon.

Hogy ki volt az igazi Karl Bolle, azt továbbra sem lehet minden kétséget kizáróan megválaszolni. Mindenesetre itt egy 1900 körüli híres berlini népdal egy bizonyos Bolléról, a gondtalan, durva berliniről szól, aki addig bulizik, hogy bele is hal.

Aki tud valamit arról a Karl Bolléról, az nyugodtan írja meg a megirom@444.hu-ra.