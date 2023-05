Ki a túró az a Karl Bolle?

CIPOE óta nem égett bele ennyire név az agyamba.

Aki járt már a II. kerületi Szent Lukács Gyógyfürdőben, az talán észrevette, hogy a bejárat felé közeledve a falon mindenféle emléktáblák vannak, amiken egykori vendégek vagy a hozzátartozóik különféle nyelveken hálálkodnak a fürdőnek a termálvíz és a kezelések gyógyító hatásáért.

Van viszont egy, a többinél jóval kisebb tábla, amin egyszerűen ennyi áll:

KARL BOLLE

13.II.1942.

photo_camera Fotó: Herczeg Márk/444

Kíváncsi lettem, ki lehetett az az ember, aki 81 éve hálából kitetette a saját nevét a falra, ezért megkérdeztem a fürdőt, hogy mit lehet róla tudni, sőt egyáltalán mik ezek az emléktáblák.

Bálintné Réffy Edit, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. senior kommunikációs szakértője elmondta, hogy az úgynevezett hálatáblákról korábban nem vezettek adatbázist, várostörténészek is csak töredékes információkkal tudtak szolgálni.

A fürdőtörténeti leírásokból úgy tudni, hogy a hálatábla-kihelyezés szokása a 19. század végén alakult ki, amikor a Palotai család megvette a kincstártól a fürdőt, és korszerűvé fejlesztette: 1893-ban a fürdőt részvénytársasággá alakították, felépítették egy gyógyszállót, iszapfürdőt, népgyógyfürdőt, modern népgyógyászati osztályokat és uszodákat. Ekkor vezették be a Szent Lukács gyógyfürdő elnevezést is. A gyógyult betegek hálájuk kifejezésére márványból készült hálatáblákat helyeztettek el az épületen.

A II. világháború alatt a hálatáblák jelentős része megsemmisült, a megmaradtak a fürdő falán láthatók. Ez most összesen 45 tábla, a két legrégebbi 1897-ből (július és augusztus) származik. Az egyiken pedig IV. Károly, az utolsó magyar király 102 éves korában elhunyt utolsó katonája a hosszú életét a Lukács vizének köszöni meg.

photo_camera A Lukács fürdő udvara 1963-ban. A kép közepén álló emberek mögött láthatók a hálatáblák. Fotó: Domonkos Endre/FŐMTERV/Fortepan

Hálatáblákat korábban elsősorban olyanok készíttettek, akik a gyógyulásukért, felépülésükért mondtak köszönetet, de manapság jellemzően a visszajáró, akár évtizedeken át a fürdőt látogató törzsvendégek vagy emlékükre a családtagjaik helyeznek ki ilyen táblákat.

A Lukács fürdő vezetőjét lehet megkeresni a kéréssel, neki kell elküldeni a hálatábla tervezett szövegét, a tábla kivitelezését az igénylő intézi, a fürdővel egyezteti a tábla méretét és helyét, a falra felszerelést pedig a fürdő végzi – árulta el Bálintné Réffy Edit.

Az elmúlt időszakban évente egy-két új hálatábla került a fürdő falára, de már emlékpadok is állnak kint. Legutóbb például a 2020-ban elhunyt Udvaros Béla törzsvendégé (Udvaros Dorottya színész apjáé) került ki, a rendező hatvan évig járt a fürdőbe. (A legenda szerint eredetileg a Széchenyi fürdőbe járt, de egyszer kipróbálta a Lukácsot is, és látta, hogy éppen Kodály Zoltán úszik ott, úgyhogy onnantól ő is mindig odajárt.)

photo_camera Fotó: Herczeg Márk/444

Karl Bolle táblájáról sajnos a fürdő sem tud semmit.

1942-ben egyébként már koedukált volt a fürdő, sőt a múlt század eleje óta az, legalábbis férfiak és nők is egyidőben használták, de – más fürdőkhöz hasonlóan – szigorúan külön működött férfi és női medence. Bár találtam egy Karl Bolle (vagy Carl Bolle) nevű I. világháborús német vadászpilótát, aki a II. világháború alatt a Luftwaffe tanácsadója volt, és 1955-ben halt meg Berlinben, de nincs nyoma annak, hogy járt volna Magyarországon.

photo_camera Karl Bolle német vadászpilóta az I. világháború idején Fotó: Wikipedia

1942-ben még több tízezer német élt Budapesten, nem feltétlenül egy berlini katonához tartozik a név. Mindenesetre megkerestem Ungváry Krisztiánt, a korszak elismert történészét, hogy a kutatásai során nem futott-e bele a névben, de sajnos nem.

Az Arcanumon is egyetlenegy értelmezhető találat van a névre: az 1986. július 15-i Magyar Hírlapban Lukácsy András írása, ami arról szól, hogy a lap főmunkatársa meglátta Karl Bolle nevét a Lukács fürdő falán, és elgondolkodott, hogy vajon ki lehetett ő.

photo_camera Lukácsy András cikke Karl Bolléról a Magyar Hírlap 1986. július 15-i számában. Forrás: Arcanum

Ha valaki esetleg tudja, ki a túró az a Karl Bolle, az a megirom@444.hu címen oszthatja meg velünk.