Kormányinfó az Alaptörvény-módosítás benyújtása után

A 24 Nagy Márton lakásvásárlásáról érdeklődött. Gulyás Gergely szerint nem lehetett visszaélés, ha Nagy Márton visszafizette a csokot. Szerinte ez nem tartozik a kormányinfóra, Nagyot kell megkérdezni. A 24 megkérdezte, de nem kapott választ. Nagy egy 2017-es mélygarázstűzre hivatkozva vásárolt 2021-ben csokkal lakást. A tűzről a szomszédok azt mondták, hogy 4 hónapra tette lakhatatlanná a lakásokat, utána Nagy Márton is visszaköltözött. Gulyás szerint neki nincs olthatatlan érdeklődése Nagy Márton magánélete iránt. Szerinte kár nem következett be, kizárhatjuk, hogy Nagy Márton magatartása egyetlenegy fillér kárt is okozott volna az államnak. Az NGM közölte, hogy helyreigazítási pert indít.

Gulyás szerint ha Ruszin-Szendi kifizette volna a zsírleszívását, akkor is meglenne róla a véleménye, de nem terhelne vele minket. Arról, hogy ha Nagy Márton szabályt szegett, azt mondta, nem stimmel az analógia, hiszen Nagy Márton visszafizette a pénzt, szemben Ruszin-Szendivel. Gulyás azt monda, becsületes és tisztességes embernek ismerte meg Nagy Mártont.