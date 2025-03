Alkotmányt módosít a Fidesz, hogy szuverenitásvédelmi alapon kiutasíthassák a kettős állampolgárokat

Alkotmánymódosítási kezdeményezést jelentett be egy Facebook-posztban, a Fidesz frakcióvezetője. Eszerint a kormánypárt állítása szerint amerikai mintára több változtatást vezet be, amik közül egy az alaptörvény módosításával is jár.

„Más állam állampolgárságával is rendelkező magyar állampolgár Magyarország területéről törvényben meghatározott feltételek esetén kiutasítható, ha tevékenysége Magyarország nemzeti szuverenitását, közrendjét, területi integritását vagy biztonságát veszélyezteti.”

Kocsis a kettős állampolgárok kiutasíthatóságát a kormány szuverenitásvédelmi harcába illeszti. A teljes poszt szövege:

Kocsis Máté a közelmúltban többször is belengette, hogy szuverenitásvédelmi hivatkozzásal bekeményít a kormány. „Iszonyatosan fájdalmas, meglepő, meghökkentő, brutális jogszabályok jönnek. Erre mindenki készüljön fel lelkileg” - mondta.

A Magyar Nemzetnek adott interjújában múlt hétfőn részletezte, hogy tavasszal új jogszabályok érkeznek, amikkel hatékony választ adnak majd „az ország önállóságát akadályozó”, külföldről finanszírozott szervezetek tevékenységére. Azért van szükség új törvényekre, mert a szuverenitásvédelmi törvénycsomag idején sok dolgot még csak sejtettek, amit ma már tudnak - mondta.

Szombaton a Fidesz frakcióvezetője már beszélt egy másik tervezett alaptörvény-módosításról is: ez azt célozza, hogy a jövőben betilthassák a Pride-ot.