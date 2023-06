Szijjártó újabb tagot köszöntött a béketáborban a Trinidad és Tobagó-i Dennis Francis személyében

Szijjártó Péter külügyminiszter New Yorkban járt, ahol az ENSZ Közgyűlésének következő elnökével, a Trinidad és Tobagó-i Dennis Francisszal találkozott. Francis lesz a 78. Közgyűlés levezető elnöke, 2021 óta Trinidad állandó képviselője a világszervezetben, korábban visszavonulásáig közel négy évtizeden át karrierdiplomata volt, számos állomáshelyen megfordult.

És nem meglepő módon az ENSZ Közgyűlés következő elnöke is békét szeretne Ukrajnában, hasonlóan az ENSZ vélhetően legtöbb tagállamának vezetőjéhez. Csak másmilyen béke az, ami úgy születik meg, hogy az oroszok felhagynak egy szuverén ország rakétázásával és ostromával, és más az is, ha Ukrajna inkább lemond a területeiről. Mindenesetre Szijjártó Péter ritkán beszél arról, hogy hogyan képzelné el Magyarország a békét, most is csak azt hangsúlyozta posztjában, hogy itt az ideje felcsavarni a békepárti többség hangerejét.

Posztjában hozzátette, hogy „a béketeremtésben kritikus fontosságú szerepet töltenek be (vagy inkább kellene, hogy betöltsenek) a nemzetközi intézmények, közülük is leginkább az ENSZ. Nincs szélesebb körű szervezet az ENSZ-nél, ezért a működését nem szabad(na) átpolitizálni, hiszen pont az ENSZ-nek van a legnagyobb esélye a béketárgyalások megkezdésére", és szerinte ebből a szempontból jó hír, hogy szeptembertől egy olyan ember veszi át az ENSZ Közgyűlésének elnöki pozícióját, aki „hozzánk” hasonlóan elkötelezett a béke ügye iránt. A Trinidad és Tobagó-i Dennis Francis számára kulcskérdés a béke ügyének előmozdítása.

Miközben Szijjártó attól fél, hogy a politikusokkal feltöltött ENSZ működése átpolitizálódik, van olyan terület is, ahova a magyar politikus szerint semmiképp nem szabad beengedni a politikát. A miniszter szerint az energetika ilyen, ezért csütörtök reggeli posztja szerint el is indult Szentpétervárra, ahol az orosz Nemzetközi Gazdasági Fórumon vesz majd részt, és bár az esemény honlapján nem találtam elsőre olyan bontást, ahol a résztvevőket külön lehetett volna böngészi, tippre nem sok uniós tagállam minisztere lesz rajta kívül jelen.