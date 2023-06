Tarlós István: Szentkirályi Alexandrának kellene indulnia Karácsony Gergely ellen

„Nyilván nem az én feladatom és kompetenciám eldönteni, ki legyen a kormánypárt jelöltje, nekem erre nincs se felhatalmazásom, se jogosítványom, de elég hosszú ideig betölthettem ezt a pozíciót, ősbudaiként viszonylag jól ismerem a várost, a saját politikai közösségemnek pedig használni szeretnék, ezért elmondom, hogy szerintem talán volt helyettesem, Szentkirályi Alexandra az, aki a legtöbb szavazatot lenne képes produkálni” - mondta Tarlós István volt főpolgármester a hirado.hu-nak egy interjúban.

Tarlós szerint a kormányszóvivő jól szerepel a felméréseken, van városvezetési tapasztalata és öt évig főpolgármester-helyettes is volt.



„Ismeri Budapestet, a Városházát, nagyon otthon van a humán területen, kiválóan kommunikál, és két idegen nyelven is beszél. Úgy vélem, más jelölt-jelöltekhez képest, Alexandra az, aki a Fidesz táborát sem osztaná meg, van benne lojalitás, ám céltudatos, saját elképzelései is vannak. A női szolidaritás miatt feltehetően sok hölgy is bizalmat szavazna neki – ha nem is a politikusi terepről. A másik kérdés az, hogy hányan fognak a mi jelöltünkkel szemben állni, hogy Gyurcsányék beállnak-e például Karácsony mögé” - vélekedett Tarlós.