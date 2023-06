100 gyerek is lehetett a Görögországnál elsüllyedt hajó aljában

Kiderült, hogy nők és gyerekek is utaztak a Görögország partjainál elsüllyedt menekülőket szállító hajón, az eddigi feltételezésekkel szemben, miszerint 20-on éves férfiak voltak csak rajta. A halottak száma 78 emberről most 100-ra is emelkedhet.

A rendőrség elmondása szerint bár csak találgatás, de akár 500 ember is eltűnhetett a hajóról. A kalamatai kórház orvosai azt nyilatkozták a BBC-nek, hogy a túlélők elmondása szerint körülbelül 100 gyerek tartózkodott a hajó aljában. Ezt több túlélő is megerősítette.

Csütörtök este bejelentették, hogy a görög hatóságok kilenc embercsempészt tartóztattak le, akikről azt feltételezik, hogy irányították a hajót, mielőtt az elsüllyedt Peloponnészosz déli részén. Mind a 9 férfi egyiptomi, és feltehetően több száz embert csempésztek át Egyiptomból Olaszországba. Az ügyészség valószínűleg nem csak embercsempészés, hanem tömeggyilkosság miatt is fog ellenük vádat emelni.

A hatóságok tájékoztatása szerint összesen 104-en élték túl a balesetet, mind 16 és 40 év közötti férfiak. Van közöttük afgán, szír, pakisztáni és egyiptomi. Közülük 30 embert kellett kórházban ápolni kihűléssel és kisebb sérülésekkel.

A feltételezések szerint körülbelül 750 embert zsúfoltak fel a 25-30 méter hosszú halászhajóra.

A görög kormány szerint ez Görögország eddig legnagyobb menekülőket érintő tragédia, ezért háromnapos gyászt rendeltek el az országban. A hajó mintegy 80 kilométerre Pylostól süllyedt el, miután a hajón tartózkodók többször visszautasították a parti őrség segítségét, amit műholdas telefonon ajánlottak fel nekik. Minden alkalommal az válaszolták, hogy nem akarnak mást, mint továbbmenni Olaszország felé. Néhány órával később, helyi idő szerint éjfél körül valaki telefonon értesítette a parti őrséget, hogy a hajó motorja meghibásodott. Ezután a hajó felborult, majd 10-15 perc alatt teljesen elsüllyedt. A túlélők felkutatását és a mentést az erős szél nehezítette. (Guardian)