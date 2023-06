Idén 850 millióval támogatja az önkormányzat a drága debreceni magániskolát

Egy óvodás után évente 3,2 milliót, míg egy gimnazistáért akár 6 millió forintot kell fizetniük a szülőknek jövőre, ha a Debreceni Nemzetközi Iskolába (ISD) akarják beíratni - írja a Népszava. Vagyis jelenlegi árakon számolva közel 70 millió forintba kerül, ha valaki kiscsoporttól érettségiig az angol nyelvű, és immár nemzetközileg is akkreditált képzésre akarja járatni a gyerekét.

Azt gondolná a naiv olvasó, hogy ekkora tandíjak mellett a magániskola tud saját erőforrásokból gazdálkodni. De az olvasó nem naiv, tudja, milyen országban él: természetesen már az iskola építésére is több mint 3 milliárd forint állami támogatást kaptak, de a fideszes önkormányzat ezt még megtoldja: eddig évi 500-500, idén meg már 850 millió forinttal.

photo_camera Az avatás 2019 augusztusában: jobbra Öreg János igazgató, mellette négy fideszes, balról a második a szerencsés szülő, Papp László polgármester Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Az állam is költ a saját fenntartású oktatási intézményeire, miért ne tehetné ezt a város is - tette fel a kérdést Papp László polgármester, akinek a lánya az ISD-be jár. Azt is hozzáfűzte, hogy „igény merült fel” egy bentlakásos kollégiumra is, úgyhogy azt is építenek. A 600 férőhelyes intézménybe most 188-an járnak, óvodástól egészen tizedikes korosztályig, rájuk jut három igazgató és negyven pedagógus - valószínűsíthető, hogy Debrecen állami és önkormányzati intézményeiben nem ilyenek az arányok.

De hamarosan jön még 60, főleg török, dél-koreai és kínai tanuló, akiknek a szülei jellemzően a szintén több száz milliárdos állami támogatással megvalósuló kínai akkumulátorüzemben és BMW-gyárban dolgoznak.

photo_camera Van szép focipálya is hozzá Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

A DK debreceni országgyűlési képviselője, Varga Zoltán azt mondta a Népszavának, hogy „a fideszes debreceni önkormányzat továbbra is számolatlanul önti a pénzt az elitgyerekeknek szánt kiváltságos oktatásba, miközben a város iskoláit hagyják lepukkanni, sőt, az állam leállított oktatási célú beruházásokat, köztük két debreceni egyetemi épület felújítását”.