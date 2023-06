Negyedik lett Takáts Pál a Red Bull X-Alps-on

Vasárnap reggel 8-kor Takáts Pál tökéletesen landolt a Zell am See-n lebegő felfújható stégen, miután a délutánt és az éjszakát is átgyalogolva több mint 70 kilométert tett meg és közel 3000 méter szintkülönbséget küzdött le, hogy megőrizze 4. helyét. Az utolsó fordulópont a közeli Schmittenhöhe volt, onnan már csak le kellett siklani a tóra. A dobogót Takáts körülbelül két órával késte le, az ötödik pilóta mintegy fél órával utána landolt. A magyar pilóta célba érésének perceit itt lehet megnézni.



A 15 fordulópontos és légvonalban 1223 kilométeres, az Alpokot hosszában kétszer átrepülő-gyalogló őrült siklőernyős hike&fly versenyről, és hogy miért akkora szó a magyar pilóta eredménye, itt írtunk részletesen. A sportág legnagyobb presztízsű, kétévente megrendezett versenyén Takáts mindvégig versenyben volt a sportág krémjével, az alpesi országok legjobb távrepülő pilótáival. 1883 kilométert tett meg a levegőben, és 235-öt gyalogolt, mindezt 6 nap és 20 óra alatt.



Az idén tizedszer megrendezett versenyen még soha nem volt annyira kedvező az időjárás, mint most, ennek köszönhető, hogy a legjobb pilóták ilyen gyorsan célba értek. Az élboly pilótái minden nap bőven 200 kilométer feletti távokat repültek.

photo_camera Takáts Pál hegymenetben Olaszországban Fotó: Lukas Pilz / Red Bull Content Pool

Landolás után Takáts a stégen arról beszélt, hogy a célbaérés volt az álma, főleg mivel ez korábban kétszer nem sikerült.



„Alig hiszem el, hogy megvalósult, sérülés nélkül. Kicsit agyhalott vagyok még” – utalt arra, hogy a pozíciója megőrzése érdekében egész éjjel rohamlépésben gyalogolt. A többi versenyző általában komolykodott, de neki ahhoz, hogy a versenyt végigcsinálja, szüksége volt a jókedve megőrzésére, azért hülyéskedett annyit – mondta a riporternek, amikor a védjegyévé vált szórakoztató stílusáról kérdezte.

Takáts azt mondta, egyszerre érezte magát bátornak és hülyének, amikor az első nap legelöl repült: felismerte, hogy komolyan versenyben van a többiekkel, de kockázatot is vállalt, mert ha le kell szállnia, míg a többiek tovább repülnek, rengeteg értékes időt veszít.

„Nem vagyok hike&fly pilóta, de edzettem azért 7-9 hónapot. A fő élemény az volt, hogy együtt repültem ezekkel a fantasztikus polótákkal. Ez még a verseny elején volt, amikor a cél még nem a győzelem volt, hanem hogy a bonyolult körülmények között egymást segítve minél messzebbre jussunk.”

Bár a felindultságtól könnyek folytak az arcán, a közel egyhetes pokoli erőfeszítés után is tudott viccelni: azt mondta a verseny hivatalos riporterének, hogy egy másodpercet se látott a videóiból, de tuti jók voltak. Takáts mindvégig versenyben volt a dobogóért. A sportág legnagyobb alakja, a svájci Chrigel Maurer már tegnap este célba ért. Mögötte két francia klasszis, Maxime Pinot és Damien Lacaze végzett a dobogón.