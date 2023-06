Szikora Róbert visszasírja a kádárista cenzúrát

Alice Cooperről valószínűleg kevés embernek jut eszébe az államszocializmus, de Szikora Róbert, úgy tűnik, ebbe a kis csoportba tartozik. Amikor ugyanis a Ripost, elég nyilvánvalóan provokatív szándékkal megkérdezte a mélyen vallásos táncdalénekest arról, mit gondol az amerikai rockművészről, akinek színpadi perszónáját és szövegeit is nagyban áthatja a horror esztétika, Szikora rögtön arról kezdett beszélni, hogy milyen jó volt, hogy régen cenzorok ellenőrizték, milyen zenét lehet játszani, és mit nem.

photo_camera Fotó: ERHAN SEVENLER/Anadolu Agency via AFP

Az R'GO és Hungária zenekarokból ismert éneket szerint az olyan előadók, mint Alice Cooper és Marylin Manson szellemi fertőzést hoznak az országba, sőt, Coopert nem is embernek, hanem "lénynek" nevezte, aki most ennek a fertőzésnek a gócpontja lesz. A kamaszok pedig, akik elmennek a koncertre, roppant fogékonyak, és befolyásolhatók, ezért és elhiszik, hogy jó az, amit Cooper képvisel. "Pedig ez is olyan, mint a háború, nemcsak az ember testét, a lelkét is megöli! Mint az éhes oroszlán, köröz az emberek felett, nézi, kit vigyen el!"

Szikora visszasírja az időket, amikor az Országos Rendező Iroda minden dalszöveget elolvasott és engedélyezett, és cenzúrázott mindent, amit valamiért károsnak talált. "Mert igenis itt a példa, szükség lenne rá, mert így is annyi minden szenny ömlik a fiatalokra! Ezt is be kellene tiltani."

photo_camera Szikora Róbert imádkozik, talán azért, hogy visszatérjen az ORI. Fotó: Facebook/nek2021

Hogy Szikorának mennyire van igaza abban, hogy a fiatalokra ömlik a szenny Alice Cooper koncertjén, azt nem tudom, de van egy sejtésem, hogy a 75 éves rocker koncertjére inkább a befolyásolható kamaszok szülei mennek majd el és bővel 40 fölött lesz az átlagéletkor. Azt pedig már az olvasókra bízom, hogy Alice Cooper szövegei károsabbak a fiatal léleknek, vagy az, hogy " A nyakkendőmön volt egy bombanő, A zöld jakómat vettem fel." Részemről kiegyezhetünk döntetlenben. (RTL)