Egészen mások halnak meg a háború orosz oldalán, mint egy évvel ezelőtt

photo_camera Fotó: ALEXANDER NEMENOV/AFP

A háború orosz oldalának változó arcát mutatja meg az a kutatás, amit a BBC és az orosz Mediazona újságírói önkéntesek segítségével végeznek, hogy feltárják: hányan halnak meg a háborúban az agresszor oldalán, és kik ők.

Június közepére több mint 25 ezer halottat azonosítottak - miközben ők maguk is azt mondják, hogy ez messze nem minden áldozat. Az adatokból az is látszik, kik voltak a tipikus elesett katonák az első hónapokban, és kik most.