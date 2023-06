Betonkockák jelzik, hogy a Normafán is épülne egy kétmilliárdos lombkoronasétány, csak még nem készült el

A nyírmártonfalvai és a balatonboglári után egy újabb különös lombkoronasétányról írt Hadházy Ákos a Facebook-oldalán. A betonkockák, illetve a hozzájuk tartozó betonteknő a budapesti Normafánál található.

A beruházást annak idején hosszú, civileket is bevonó egyeztetés előzte meg. A kivitelezést 2021 októberében el is kezdték, az építményt viszont a mai napig nem fejezték be, hiába volt 2022 februárja az átadási céldátum.

Jelenleg csak a sétány alapjait adó betonkockák, illetve a „fejépület" funkcióját betöltő betonteknő látható a helyszínen.

A projekt kétmilliárd forint állami támogatást kapott a Kisfaludy programból, kivitelezője pedig a XII. kerületi önkormányzat kedvenc építőipari beszállítója, az Archibona Kft.

A cégről, amely minden közbeszerzést megnyer a kerületben, korábban Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt elnöke, XII. kerületi képviselő beszélt podcastünkben.