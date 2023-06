A horvátok szerint jelölték a térképen azt a huzalt, ami a magyar helikopter balesetét okozhatta

Szerda délután a horvát védelmi minisztérium sajtótájékoztatón ismertette a magyar honvédségi helikopter balesetének körülményeit. A Telegram.hr beszámolója szerint Mario Banožić védelmi miniszter megerősítette, hogy a három magyar pilóta egy kéthetes gyakorlaton vett részt. Részvétetét fejezte ki az áldozatot családjainak, és azt ígérte, kivizsgálják a baleset körülményeit. A vizsgálatba várhatóan magyar szakemberek is beszállnak.

photo_camera Airbus H145 M típusú helikopter gyakorlatozik az 5. Bocskai István Lövészdandár Vay Ádám Kiképzõ Bázisán Hajdúhadház közelében 2022. február 25-én Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Elmondták, hogy a baleset nem a repülésre kijelölt zónában történt, hanem a reptérre visszafelé. Miután elterjet, hogy a balesetet egy olyan zipline-huzal okozhatta, amit a magyar pilóta nem vett észre, most azt mondták, a térképeken minden antennát, szélerőművet vagy hasonló műtárgyat feltüntettek. Többek között ez a huzal és a felette húzódó elektromos vezeték is szerepelt rajta. A harmadik áldozatot továbbra is keresik.