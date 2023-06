Soha nem tesztelték vagy hitelesítették a Titanic közelében eltűnt tengeralattjárót, pedig öt éve az iparág szereplői közös levélben figyelmeztették a tulajt, hogy ennek rossz vége lesz

Elképesztő előzmények derültek ki a Titanról, a Titanic roncsának közelében vasárnap eltűnt és azóta óriási erőkkel keresett mini tengeralattjáróról.

A jármű soha nem ment át semmiféle külső teszten vagy hitelesítésen, jóllehet az iparág szereplői ezt önkéntes alapon mindig megteszik.

Pedig ugyanez a cég a többi, kisebb mélységbe merülő gépét rendesen hitelesíttette.

A dolog oka az, hogy a Titan hajtóteste teljesen egyedi, újító eljárással, két eltérő fizikai tulajdonságokkal bíró anyagból, karbonszövetből és titánból készül.

A tulajdonos OceanGate azzal érvelt a hitelesítés elmaradása mellett, hogy a tesztelési folyamat évekig is elhúzódhat, ami az igazi innováció akadálya. És azzal, hogy élesben jobb tesztelni.

A mélytengeri utakat szervező sosem titkolta ezt, sőt a weboldalán kifejezetten sokat emlegette, a milliomosok mégis lazán kockáztatták az életüket a lélekvesztőben.

A dolog annyi durva volt, hogy az iparág 38 szereplője 2018-ban levélben figyelmeztette a fizető utasaival együtt most eltűnt cégtulajdonost.

Kiderült, hogy a multimilliomos utasok úgy szálltak be a Titanic roncsa közelében vasárnap eltűnt, házilag fejlesztett mini tengeralattjáróba, hogy előtte papírt írtak alá a következőkről:

A Titan a szabályozó szervek által soha nem vizsgált vagy jóváhagyott, kísérleti jármű, ezért a merülés fizikai sérüléssel, érzelmi traumával vagy halállal is zárulhat. Egy korábbi utas szerint az által aláírt dokumentum első részében három helyen is külön felhívták a figyelmet arra, hogy a kaland halálos véget érhet. Arról, hogy a konstrukciót senki sem ellenőrizte, azonban nemcsak a fizető utasok tudtak.

Stockton Rush, a mélytengeri extrém expedíciós túrákat szervező, a Titant kifejlesztő OceanGate nevű cég alapító-vezérigazgatója, az eltűnt mini tengeralattjáró kapitánya 2018. március 27-én levelet kapott, ami a következőképpen kezdődött.



"Kedves Stockton, Ezt a levelet iparágunk szereplőinek nevében küldjük, hogy közösen és egyhangúlag fejezzük ki aggodalmukat a Titan fejlesztésével és a tervezett Titanic Expedícióval kapcsolatban. Attól tartunk ugyanis, hogy az Oceangate által követett kísérletezési gyakorlat negatív eredményekhez vezethet (a kisebbtől a katasztrofálisig), aminek súlyos következményei lennének az iparág minden szereplője számára."



A kollégák által írt levél további része arról szól, hogy a mélytengeri tengeralattjárós túraszervezők mindig is nagyon komolyan vették a biztonsági előírásokat, ezért az iparág 40 éve irigylésre méltó baleseti statisztikákat tud felmutatni, amit meg is szeretnének tartani. (Az elérhető források szerint legalább 35 éve kisebb baleset sem történt mini tengeralattjárókon. a szerk.) Ezek után azt hányták Rush szemére, hogy az új hajóját azzal reklámozza, hogy a Titan teljesíteni fogja vagy meg is haladja majd az úgynevezett DNV-GL biztonsági sztenderd előírásait, miközben a készülő jármű szerkezete tudomásuk szerint egyáltalán nem a DNV-GL-előrásoknak megfelelő. (Ekkor, 2018-ban 3 évvel voltunk a Titan első tényleges merülése előtt.) Az aláírók szerint az OceanGate minimum félrevezeti a közvéleményt ezzel és megsérti az iparági szereplők eddig mindig betartott szokásjogát.