Azahriah a dalában Orbán Balázst idézett, aki visszaüzent: A művész úr mindig is jobb volt szövegírásban, mint szövegértésben

„Aki uralja egy adott ország médiáját, az eldönti, hogy ki uralja az adott ország gondolkodását, és ezen keresztül, hogy ki uralja az adott országot” – mondta az MCC 2. nemzetközi médiakonferenciájának nyitónapján 2023 januárjában Orbán Balázs, Orbán Viktor politikai igazgatója aki egyben a Mathias Corvinus Collegium kuratóriumi elnöke is. Azért kellett ezt újra átismételni most, mert Azahriah ezzel a mondattal indítja legújabb, Four moods 2 című számát, és mert Orbán Balázs most reagált erre.

A Blikk megkeresésére a miniszterelnök politikai igazgatójából nem jött ki sok minden, de annyit azért elmondott: „Nyilvánvaló, hogy a művész úr mindig is jobb volt szövegírásban, mint szövegértésben, de ettől függetlenül sok sikert kívánok neki a továbbiakban is!” Ezek szerint Orbán Balázs úgy gondolja, Azahriah félreértett valamit, és amikor a miniszterelnök politikai igazgatója azt mondta, hogy „aki uralja egy adott ország médiáját, az eldönti, hogy ki uralja az adott ország gondolkodását, és ezen keresztül, hogy ki uralja az adott országot”, akkor valójában nem arra gondolt, hogy „aki uralja egy adott ország médiáját, az eldönti, hogy ki uralja az adott ország gondolkodását, és ezen keresztül, hogy ki uralja az adott országot”, hanem valami másra.