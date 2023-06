2020 februárjában Harriet de Wit, a Chicagói Egyetem pszichiátria- és viselkedéstudományi professzora kísérletbe kezdett, hogy kiderítse, milyen hatással van az MDMA a szociális életünkre. Pontosabban, hogy az ecstasy hatóanyagától jobban kedveljük-e a körülöttünk lévőket. A kísérletben egészséges önkéntesek vettek részt, köztük egy Brendan nevű férfi is, aki miután végzett, és kitöltötte a kérdőívet, annak aljára azt írta: „Amit itt tapasztaltam, segített egy személyes problémámban. Keressenek rá a nevemre a Google-ben. Most már tudom, mit kell tennem.” Az üzenetet de Wit asszisztense, Mike Bremmer vette észre, aki miután rákeresett a férfi nevére Google-ben, szólt a kísérlet vezetőjének, hogy ebből akár probléma is lehet. Azt látta ugyanis, hogy Brendan korábban egy nacionalista csoport, az Identity Evropa egyik vezetője volt, a Google-keresésekből pedig az is kiderült, hogy a kísérlet előtt két hónappal elvesztette az állását, miután egy chicagói antifasiszta csoportosulás felfedte a kilétét.

