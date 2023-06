Szélsőjobboldali áttörés Németországban, most először nyert járási választást az AfD

A szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) nyerte a sonnebergi járási időközi választást. Ez áttörést jelent a párt életében, ilyen szinten ugyanis még nem nyertek választást a mindössze tíz éves történetük során.

A párt sikerének értékét növeli, hogy az 56 ezer lakosú járásban valamennyi párt összefogott ellene. Az első fordulóban a konzervatív jelölt 47,2 százalékot szerzett, a mostani másodikban az AfD-s Robert Sesselmann 52,8 százalékkal nyert.

Sonneberg Türingiában, az egykori Német Demokratikus Köztársaság területén fekszik, itt pedig hagyományosan jól szerepel a szélsőjobboldal. Felmérések szerint az AfD jövőre három tartományi választást is nyerhet.

A párt ugyanakkor az országos politikában is mind erőteljesebb, a felmérések szerint a választópolgárok 19 százaléka szavazna rájuk, ha most lennének a választások, ez pedig a második helyet jelentené a konzervatív CDU/CSU mögött. Ilyen jól még soha nem álltak, a koalícióval szembeni elégedetlenséget jelzi, hogy a szociáldemokraták 17, a zöldek 15, a szabad demokraták 6 százalékon állnak két évvel a szövetségi választások előtt. Az AfD a tervek szerint kancellárjelöltet is állít 2025-ben. (Éppen pénteken írtuk, hogy az új, minden korábbinál liberálisabb migráns munkavállalókról szóló törvény mélységesen megosztja Németországot.)

photo_camera Robert Sesselmann, a választás nyertese középen Fotó: MARTIN SCHUTT/dpa Picture-Alliance via AFP

Németország a náci múlt miatt különösen érzékeny az AfD sikereire. A párt egyebek mellett ellenzi az oroszok elleni gazdasági szankciókat és vitatja, hogy a klímaváltozást emberi tevékenység okozza. A belügyi hírszerzés néhány hete a szélsőjobboldali pártokat nevezte a német demokrácia legnagyobb ellenségeinek, és felszólította az embereket, hogy ne támogassák az AfD-t.

(Reuters)