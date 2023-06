A fehérorosz diktátor nem aprózta el, tokkal-vonóval megmentette a komplett szláv civilizációt

Különös módon ért véget a Wagner csoport szombati felkelése: Jevgenyij Prigozsin, a zsoldoshadsereg alapítója a fehérorosz elnök, Aljakszandr Lukasenka közbenjárásának köszönhetően visszafordította Moszkva felé tartó konvoját.

A Zerkalo független fehérorosz lap újságírói a vasárnapot az állami televízió figyelésével töltötték, hogy megtudják, hogyan tudósítanak a propagandacsatornák esetről. A Zerkalo írását a Meduza szemlézte.

photo_camera Lukasenka szűk körben megtartott elnöki beiktatása, amit az állami tévé sem közvetített Fotó: Andrej Sztaszevics/Szputnyik via AFP

A Belarus 1 állami televíziós csatorna reggeli híradójában Szergej Gusacsenko műsorvezető már az elején megadta az alaphangot: „Elnökünk ismét megmutatta az egész világnak, hogy a tárgyalás, bármi áron történjen, jobb, mint a lövöldözés és a gyilkolás.” Ezután szakértők sora következett: Vlagyimir Szolovjov orosz propagandista dicsérte leginkább Lukasenkát, teljesítményét „első osztályúnak” nevezte: „Azt hiszem, könyveket fognak írni és filmeket készíteni róla”. Armen Gaszparjan orosz propagandista hasonlóan fogalmazott: „Soha nem kételkedtünk Lukasenkában. Tegnap láttuk azokat a tulajdonságokat, amelyek politikusként – az Európában történtekből ítélve ezek már halványulóban lévő tulajdonságok – és emberként is jellemzik őt”.

Az állami tulajdonú ONT közel nyolc percet szentelt az orosz lázadásnak és Lukasenka szerepének. „Nemcsak az ország, hanem az egész világ háláját fejezi ki Lukasenának a tárgyalás kezdeményezéséért” – mondta Igor Tur, aki korábban a fehérorosz elnök sajtóosztályának tagja volt. „Abban a pillanatban az egész orosz nyelvű internet – és nem csak az – azt írta Lukasenkának: »Köszönjük, hogy segített megakadályozni egy egyértelműen negatív kimenetelű eseményt«”.

photo_camera Lukasenka és Putyin Moszkvában Fotó: VLADIMIR ASTAPKOVICH/AFP

Az állami tulajdonú SZTV csatorna vasárnapi fő hírműsorában Vagyim Gigin politológus, a fehérorosz nemzeti könyvtár főigazgatója lépett fel. „Lukasenka nagy tiszteletet élvez a legkülönbözőbb politikai szereplők körében Oroszországban. Igen, Oroszország elkerülte a legrosszabbat – elkerülte a zűrzavart. És nagyon fontos az a tény, hogy Fehéroroszország, maga a fehérorosz elnök, mint garanciavállaló, mint a stabil, erős Oroszország fenntartásában érdekelt személy segítségével.”

Egy másik elemző azt mondta: „Tegnap láttuk elnökünk tekintélyét. Egy olyan személyt, aki nemcsak Fehéroroszországban, hanem Oroszországban is – és biztos vagyok benne, hogy az egész posztszovjet térségben és a világon is – fenntartás nélküli támogatást élvez. Lukasenka ismét megmutatta, hogy olyan ember, aki képes cselekedni, ha szükséges. Megmondom őszintén, tegnap hatalmas büszkeséget éreztem elnökünk iránt.”Jevgenyij Pusztovoj híradós szerint „Minszk most a szláv civilizáció béketeremtőjévé válik. Népünk százainak, talán ezreinek az életét mentette meg. A nagy Oroszország területi integritása és társadalmi harmóniája megmaradt.”