Karácsony véderdőt telepítene a kínai vegyi lerakat helyére

A főpolgármester szerint Budapestet eddig elkerülte az a probléma, hogy „lesz-a Magyarország a kínai akkumulátorgyártók gyarmata”, és a Fővárosi Közgyűlés hozott is egy döntést arról, hogy nem támogatják a főváros területén az ilyen típusú ipari tevékenység kialakítását. Kedden azonban a Direkt 36 cikkéből kiderült, hogy a kormány engedné, hogy Kína nálunk hozza létre azt az elosztóközpontot, ahonnan vegyi anyagokkal látná el Európa akkumulátorgyárait és más ipari üzemeit. Két lehetséges helyszín jött szóba: a záhonyi vasúti átrakodóhely és egy Budapesten már régóta működő, BILK terminál néven ismert logisztikai létesítmény.

Karácsony Gergely azt mondta, erről semmilyen tájékoztatást nem kaptak a kormánytól, „de pontosan tudjuk, hogy amikor valami nagy disznóság készül, akkor ezt titokban szokták csinálni”. Szerinte főpolgármesterként mindent meg kell tennie, hogy ez a terv ne valósulhasson meg. Ezért a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén napirendre veszik, hogy minden jogi eszközzel megakadályozzák a tervet.

Elmondta, hogy Soroksár területén jelenleg is zajlik egy beruházás, ami kínai érdekeket szolgál, mert „a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztése már most is megkeseríti a soroksári emberek életét”. Szerinte olyan vegyi anyagokat fognak szállítani ezen a vonalon, amik súlyosan károsíthatják az egészséget. „Nem kell Budapestnek, hogy a kínai méreglerakatok helyszíne legyen.”

Bemutatott egy térképet arról, hova tervezhetik a vegyi lerakatot. A Fővárosi Önkormányzat ezt a területet már korábban kinézte azért, hogy véderdőt telepítsenek oda.

„Éppen el akartuk indítani azokat a döntéseket, amelyek révén ez a terület a mostani mezőgazdasági felhasználásből erdőterületté váljon. Itt az ideje, hogy fölgyorsítsuk ezt a folyamatot, és egy világos értékválasztás elé állítsuk a Fővárosi Közgyűlés tagjait: Erdőt akarunk vagy veszélyes vegyszerek raktározására alkalmas területet?”

Ezért erről a közgyűlés már szerdán dönthet. Elmondta, hogy a kormánypárti képviselők támogatására is számít. Valamint érdemi információkat akarnak kicsikarni a kormányból.