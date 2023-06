Őszre halasztotta a Fidesz a svéd NATO-csatlakozásról szóló szavazást

A nyári szünet előtti háromnapos rendkívüli ülésszak során a fideszes többségű parlamentnek kedden még lesz ideje a pedagógustársadalomra valós párbeszéd nélkül ráerőltetett státusztörvényről szavazni, azonban a Svédország NATO-csatlakozásáról való szavazás már megint nem fért bele a napirendbe, írja a hvg.hu az általuk megszerzett információk alapján.

A lap értesülése szerint a csütörtöki házbizottsági ülésre készített javaslat alapján hétfőn, kedden és pénteken lesz parlamenti ülés. Azt is lehet tudni, hogy a költségvetés jövő évi, megjósolhatóan tarthatatlan tervezetéről pénteken szavaznak.

Svédország NATO-csatlakozásának ratifikálása azonban egy év halogatás után most sem kerül napirendre, így az erről való szavazás már biztosan az őszi ülésszakra tolódik. A finn és a svéd NATO-csatlakozás ügyében eddig erősen figyelt a törökökre a Fidesz, most sem lehet ez másként. Erdogan török elnök ugyanis a héten jelentette be, hogy továbbra sem támogatja a svédek NATO-csatlalkozását. Ezek után derült ki, hogy a magyar parlament napirendjébe sem fér már bele a szavazás.