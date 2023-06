Szoboszlai Dominik Liverpoolba igazol

Péntek este jelentette be Fabrizio Romano, a legismertebb játékospiaci netes elemző, hogy megvan a megállapodás, Szoboszlai Dominik tényleg a Liverpoolban folytatja. Romano amolyan intézménye a netes focis értesüléseknek, amit ő biztos hírként szokott közölni, az rendre tényleges megállapodás, és a péntek esti posztjában már ilyenről írt.

Romano úgy tudja, Jürgen Klopp csapata már megegyezett Szoboszlaival is, akire hamarosan orvosi vizsgálat vár, hogy az utolsó akadály is elhárulhasson a szerződés aláírása elől. A Nemzeti Sport is úgy értesült, hogy Szoboszlai szombat reggel érkezhet meg Liverpoolba, hogy átessen a vizsgálaton.

Péntekre felgyorsultak a hírek a legértékesebb magyar játékos átigazolásával kapcsolatban, miután sorra arról írtak az általában legjobban értesült külföldi portálok és szakértők, hogy a Liverpool kész megadni az (állítólagosan) július 1-jéig hatályos 70 millió eurós kivásárlási árat a RB Leipzig csapatának.

photo_camera Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Szoboszlai nevét az elmúlt hetekben leginkább a Newcastle csapatával hozta összefüggésbe a nyugati sportsajtó, de erre a hétre eldőlni látszott, hogy ők végül nem fognak részt venni a licitháborúban.

A magyar középpályást a napokban a Transfermarkt a 10 legértékesebb támadó középpályás közé sorolta 50 millió eurós becsült értékével, és sejteni lehetett, hogy idén otthagyhatja Lipcsét, a Liverpool pedig annak ellenére is jelentős ugrást jelenthet a karrierjében, hogy a brit csapat a következő szezonban ki fogja hagyni a Bajnokok Ligáját.

Szoboszlai nem itthon, hanem a Red Bull ifirendszerében vált profi labdarúgóvá, 2021-ben igazolt Salzburbtól Lipcsébe, a 2022/23-as szezonban 48 meccsen tíz gólt lőtt. 32 alkalommal volt válogatott, de a legutóbbi Eb-t sérülés miatt ki kellett hagynia. Tavaly novemberben a visszavonuló Szalai Ádám helyett a válogatott csapatkapitányává nevezték ki, mindössze 22 éves volt ekkor.

A hatszoros Bajnokok Ligája-győztes, 19-szeres angol bajnok Liverpoolnak – amely a következő idényben az Európa-ligában szerepelhet – az argentin világbajnok Alexis Mac Allister után Szoboszlai a második nyári szerzeménye lehet.