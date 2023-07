Diószegi-Horváth Nóra, Haász János és Lovas Gergő a 444-nél

Három új munkatárssal bővült a 444.

Diószegi-Horváth Nóra eddig is a közelünkben dolgozott, a Lakmusz újságírója volt, de készített már anyagokat a 444-re is, ő vezette például a Hadházy-Jámbor vitát. Júliustól 444-es, elsősorban közélettel fog foglalkozni.

Szintén júliustól dolgozik nálunk Haász János, aki a Telex szerkesztője volt. Elsősorban gazdasági és közéleti témákkal foglalkozik, de ír kultúráról és sportról is, első novelláskötete tavaly jelent meg.

Csatlakozott a 444-hez Lovas Gergő is, aki már bele is vetette magát a szerkesztői munkába. Lovas Gergő korábban a Telex főszerkesztő-helyettese volt, és kiemelten foglalkozik socialmédiával is.

Üdvözöljük őket a csapatban!