Háborús bűncselekmények után kutatott, mígnem egy háborús bűncselekmény áldozata lett

Viktorija Amelina díjnyertes ukrán írónő is ott volt annak a pizzázónak a közelében, amelyet orosz rakétatalálat ért Kramatorszkban a múlt héten. A 37 éves Amelina egy kolumbiai újságírókból és írókból álló küldöttséggel vacsorázott együtt egy közeli helyen. Koponyasérüléseket szenvedett, és egy dnyiprói kórházba szállították, de hétfőn bejelentették a halálát.

Amelina Ukrajna egyik legünnepeltebb fiatal írója volt, aki az utóbbi egy évben háborús bűnöket kezdett dokumentálni Oroszország inváziója után. Leginkább a frontvonal közelében élő gyerekekkel foglalkozott.

Nagy hatású munkája volt az, amelynek során nyilvánosságra hozta Volodimir Vakulenko gyermekirodalommal foglalkozó író naplóját, akit nem sokkal az invázió után az orosz csapatok elraboltak és megöltek Izyum városában.

Első angol nyelvű non-fiction könyve, a War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War című könyve hamarosan megjelenik.

Az ukrán PEN írószövetség megerősítette, hogy Amelina most is azért járt Kelet-Ukrajnában a háborús bűnöket figyelő Truth Hounds csoporttal, hogy háborús bűncselekmények után kutasson. „Most Viktorija maga is háborús bűncselekmény áldozatává vált" - fogalmaztak.

