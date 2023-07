Taylor Swiftnek és Beyoncénak bonyolult befolyása van egyes gazdasági mutatókra, és ez egyáltalán nem valami hülye vicc

5 milliárd dollárt termelhet az amerikai gazdaságnak Taylor Swift The Eras turnéja, írja a Guardian. Bizonyos országok és városok előszeretettel építik gazdaságuk jelentős részét énekeseik hangszálaira:

Ipswich városa 9 millió fontos bevételt tulajdonított a közelben felnőtt Ed Sheeran „hazatérő koncertjeinek”.

A k-pop összességében nagyjából 10 milliárd dollárt ér a koreai gazdaságnak – ennek majdnem felét a BTS adja.

A Beatles szelleme több tízmillió fontot jelent Liverpool gazdaságának, és több mint kétezer munkahelyet biztosít.

photo_camera Taylor Swift-merchandise-okat pakoló dolgozó koncert előtt Fotó: SETH HERALD/Getty Images via AFP

Taylor Swift 2023/24-es turnéja kellemetlen világgazdasági körülmények között kavarta fel a vizet és hozott segítséget több város lábadozó turizmusának.

Brutális jegyárak gazdasági visszaesés idején

A jegyárak, ahogy minden más termék esetében, láthatóan növekedtek az utóbbi években. Swift koncertjeire amúgy is nehezen lehetett beférni, sokan szervezetten vásároltak fel több ezer belépőt az egyszerű rajongók orra elől, hogy jóval drágábban adják tovább azokat. A monopolhelyzetben lévő Ticketmaster tulajdonosait januárban még az amerikai szenátus igazságügyi bizottsága is meghallgatásra citálta dominanciájuk hatásai miatt.

A rajongók azonban hajlandók bármit megfizetni: a pár száz dolláros jegyektől az egy-kétezer dollárosokig minden elfogyott. A világjárvány idején nem nagyon voltak koncertek, az emberek kiéheztek a közösségi eseményekre, merült fel az egyik lehetséges indokként a The Atlantic cikkében.

photo_camera Fotó: SETH HERALD/Getty Images via AFP

Ha azt nézzük, hogy már csak a jegyekre mennyit hajlandók kiadni a rajongók, érthető, miért hadakoztak Taylor Swift-koncertért – a turnéból kimaradt rajongókon túl – Karácsony Gergelytől kezdve az indonéz idegenforgalmi minisztérium tagjain át a kanadai parlamenti képviselőkig annyian: több tízezer ember ekkora költekezési kedvvel tényleg felpörgetheti a helyi gazdaságot.

Ausztrália a recesszió enyhítését várja a világsztártól

Az ausztrál gazdaság a recesszió felé tart. Miután kiderült, hogy Taylor Swift jövő év elején beugrik néhány koncertre, egyesek reménysugarat láttak a látogatásban. Múlt hét szerdán közel négymillióan próbáltak jegyet szerezni – itt is nehézséget jelentett a profi viszonteladók szervezett felvásárlási akciója.

photo_camera Fotó: KEVIN WINTER/Getty Images via AFP

Figyelemreméltó ott is, hogy egy válság közepén egyesek hajlandók voltak akár 1200 dollárnál is többet kiadni egy-egy jegyért. A turné bővítése után egyes hotelek foglalásai több ezer százalékkal nőttek, és az utazási foglalások is jelentősen megugrottak.

Arról, hogy mekkora hatással lehet a gazdaságra a turné, megoszlanak a vélemények:

van, aki szerint a februárra jósolt lassulást valamelyest felhúzhatja;

de van, aki szerint a rövid ideig tartó fellendülés csak halottnak a csók;

olyan félelmek is felmerültek, hogy Beyoncé májusi stockholmi koncertjéhez hasonlóan Swift látogatása negatívan is érintheti az inflációt, de a két ország közti jelentős különbségek miatt a Fortune-nak nyilatkozó gazdasági szakértő ezt nem tartotta valószínűnek.

Beyoncéra gerjedt az infláció

Svédországban a vártnál magasabb infláció egyik okaként Beyoncé májusi turnéját nevezték meg. Az énekes hét év után először önálló turnéba kezdett, melynek kiindulópontja a svéd főváros, Stockholm volt. A két koncertre tízezrével özönlöttek a városba a rajongók, felverve a szállások és az éttermek árait.

photo_camera Fotó: JONATHAN NACKSTRAND/AFP

A két koncert hatása nyilván nem lökte válságba a svéd gazdaságot, de a Guardian által idézett Michael Grahn, a Danske Bank svéd gazdasággal foglalkozó szakembere szerint nagyjából 0,2-0,3 százalékkal azért hozzájárultak a májusi inflációhoz.