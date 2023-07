Szijjártó: Az Oroszországgal való energetikai együttműködés nem ideológiai vagy politikai kérdés számunkra, hanem a kőkemény fizikai valóság kérdése

Emojikkal dúsítva számolt be arról Facebookon Szijjártó Péter külügyminiszter, hogy közös sajtótájékoztatót tartott Budapesten Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszterrel, aki egyébként „egy nemzetközi egészségügyi miniszteri tanácskozásra érkezett”.

Szijjártó úgy fogalmazott, azért fogadta külön az orosz egészségügyi minisztert, hogy áttekintsék „a Magyarország és Oroszország közötti gazdasági és energetikai együttműködés legfontosabb kérdéseit”, mert „miniszter úr a magyar-orosz gazdasági vegyesbizottság Oroszország részéről delegált társelnöke is”.

Szijjártó azzal kezdte beszédét, hogy „a szankciós politika rendesen leszűkíti az együttműködés mezsgyéjét”, majd azzal folytatta: „A szankciók kötelező európai szabályokat jelentenek, és bár van róluk véleményünk, tiszteletben tartjuk őket, ugyanakkor a szankciók által nem korlátozott területeken az együttműködést Oroszországgal fenntartjuk, mert ez az érdekünk, és ez a magyar emberek érdeke is.”

photo_camera Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Szijjártó ezután ráfordult a paksi atomerőmű témájára, de előtte még elmondta, hogy „az Oroszországgal való energetikai együttműködés a garanciája a magyarországi energiaellátás biztonságának” ami „nem ideológiai vagy politikai kérdés számunkra, hanem a kőkemény fizikai valóság kérdése.”

A külügyminiszter közölte, hogy az Európai Unió jóváhagyta a paksi atomerőmű építésére vonatkozó szerződések módosítását, „így megnyílt a lehetősége a paksi beruházás felgyorsításának”. ez azt jelenti, hogy megkezdődtek a paksi beruházás „résfalazási munkái”, illetve augusztusban megindul a hatos blokk alatti föld kitermelése, ahogy Szijjártó szerint a teljes talajkiemeléshez szükséges engedélyek véglegesítése is a tervek szerint halad. Arról is beszélt, hogy „folyamatban van a kiviteli tervek véglegesítése a talajszilárdítás esetében is, mint ahogyan a teljes talajkiemeléshez szükséges engedélyek és tervek véglegesítése is a tervezett menetrend szerint halad”.

Szijjártó ezután elmondta, hogy az orosz kormány is napokon belül elfogadja a pénzügyi szerződés módosítását, amit „a módosított kivitelezési szerződés aláírása követhet”.

„A lényeg tehát, hogy minden jogi munkát elvégeztünk annak érdekében, hogy a paksi beruházást fel tudjuk gyorsítani” – mondta Szijjártó, aki szerint „minden olyan külföldi manővert, legyen az jogi vagy politikai, amely a paksi beruházás lassítására vagy akadályozására vonatkozik, szuverenitásunk elleni támadásként fogjuk kezelni a jövőben is”.

Végül közölte azt is, hogy „ragaszkodik” a 2030-31-es üzemkezdéshez, ezt pedig „minden létező megbeszélésen” a Roszatom vezetőinek is el szokta mondani, „akik, legalábbis eddig, nem tiltakoztak ez ellen”.

Szijjártó kissé ködösen, de beszélt az oroszokkal való „egészségügyi és oktatásügyi együttműködésről” is, miszerint „egészségügyi területen egy fontos onkolóiai együttműködésről” tárgyal a kormány az oroszokkal, „ami pedig az oktatásügyi együttműködést illeti, ott a kétszáz ösztöndíjas helyre az idei esztendőben 698 oroszországi hallgató jelentkezett, ez a valaha volt legtöbb orosz hallgató jelentkezése magyarországi ösztöndíjra, természetesen ezt a felsőoktatási együttműködést is fenntartjuk”.

Aztán ismét megköszönte az oroszoknak, hogy vehettünk tőlük Szputnyik-vakcinákat.