Duna House: 200 ezer forint lehet egy átlagos albérlet Budapesten

Országszerte fokozatosan emelkednek a bérleti díjak, és ez a főszezonban várhatóan csak fokozódik - ez derült ki a Duna House szombati közleményéből. Az albérletek piacán a kiemelkedően magas kereslet mellett a szűk a kínálat, az egyre növekvő bérleti díjak pedig a szokásosnál is jobban megnehezítik az egyetemisták számára az albérletkeresést.

A fővárosban az átlagos bérleti díj várhatóan 200 ezer forint fölé emelkedik majd, de a népszerű vidéki egyetemvárosokban is sok esetben csak több diák összeköltözésével mérsékelhetők a kiadások. Aki nem szeretne lakótársat, hanem önálló kislakást bérelne, annak az aktuális budapesti kínálat alapján minimum a 130-150 ezer forintos bérleti díjjal plusz rezsivel kell készülnie.

A Duna House felhívja a figyelmet, hogy a kiválasztott lakás bérleti díja ugyan a legfontosabb, de csak egy tétel a sok közül. A cég szerint kiemelten fontos nem csak a lakásvásárlás, de az albérletkeresés során is, hogy az ingatlan milyen energetikai paraméterekkel rendelkezik és ennek megfelelően mennyi a havi energiafelhasználása. Az is fontos, hogy a bérlőjelölt megismerje a közös költség összetételét és mértékét. Ha jövőbeli fejlesztésekre szánt összeget is tartalmaz a közös költség, a bérlő kérheti a tulajdonostól, hogy ezeket a tételeket vállalja magára, hiszen ennek hasznát a bérlő nem feltétlenül élvezi majd" - tanácsolta a Duna House szakértője, Benedikt Károly. (MTI)