Krúbi: „Mert a Fidesz az úr, lelkünk szárnyaló, rosszon győz a jó!”

A Telex publikált egy részletet Krúbi pénteki, Budapest parkos koncertjéből, amin az látható, hogy a zenész hatalmas Fidesz-felirat előtt magasba emel egy Orbán Viktor-bábot, majd felcsendül a jól ismert dal átirata:

„Mert a Fidesz az úr, lelkünk szárnyaló. Rosszon győz a jó, mert ez így való.”



A jövő nagy királyának bemutatása végén egy csók is elcsattan. Nézzék:

Trombitás Kristóf, a Megafon egyik szendvicsembere, már be is jelentette oldalán, hogy Krúbi sajnos már nem a régi: „Én tényleg bírtam Krúbit, mert megfellebbezhetetlenül tehetséges, de sajnos ő is kezd ugyanabba belecsavarodni, mint Bödőcs: ha a baloldal kinevez házi MűvészMessiásnak™️, az igen hamar drasztikus minőségromlással jár – lásd megint csak a szintén nagyon kvalitásos, de végtelenül unalmas Sastapssá váló Bödőcsöt.