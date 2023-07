Ukrajnában nyit új páncélosgyárat a Rheinmetall

12 héten belül tankgyárat létesít Ukrajnában a német Rheinmetall, a Leopard 2-es tankok és a Lynx lövészpáncélosok gyártója, Németország legnagyobb hadiipari üzeme - bár a tervek szerint az ukrajnai üzemükben nem a legmodernebb tankokat és lövészpáncélosokat, hanem a Róka (fuchs) kódnevű páncélozott szállítóharcjárműveket (TPz, Pszh.) gyártják majd, melyekre amúgy legalább akkora szüksége van az ukrán hadseregnek, mint nehézpáncélosokra és lövészpáncélosokra.

A gyár karbantartó üzem is lesz frissen képzett ukrán karbantartó személyzettel. "Az ukránoknak tudniuk kell magukon segíteni. Az fenntarthatatlan, hogy mindig európai és amerikai segítségre várjanak a következő tíz-húsz évben" - nyilatkozta a CNN-nek a múlt csütörtökön adott, de csak most hétfőn nyilvánosságra hozott interjújában Armin Papperger, a Rheinmetall vezérigazgatója.

A gyárat az ország nyugati részére telepítik.

Papperger korábban a Rheinische Post regionális német napilapnak már beszélt a cége terveiről, akkor azt mondta, hogy kétszáz millió euró értékű beruházás keretében építenének gyárat Ukrajnában, amely évente akár négyszáz TPz Fuchsot is le tudna gyártani. A gyárat az ukrán Ukroboronprom hadiipari konszernnel közösen tulajdonolnák.

Dmitrij Medvegyev egykori orosz elnök és miniszterelnök, az orosz nemzetbiztonsági tanács elnökhelyettese a Reutersnek nyilatkozva már azzal fenyegetőzött, hogy Oroszország csapást fog mérni a hadiüzemre. Medvegyevnek amúgy lényegében ez a funkciója, az ő dolga csapással fenyegetőzni minden vélt vagy valós orosz sérelemre reagálva. Papperger szerint aggodalomra semmi ok, a gyárat meg lehet majd óvni az orosz támadásoktól. "Ukrajnában jelenleg is egy csomó gyár gyárt katonai felszerelést, ez csak még egy lesz, és ezt is meg lehet védeni" - mondta. (Via CNN)