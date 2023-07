Orosz tábornok halt meg ukrán rakétacsapásban

Egy éjszakai rakétacsapásban meghalt Oleg Cokov orosz altábornagy. A támadás a zaporizzsjai régióban elhelyezkedő Berdjanszk településen érte a katonai vezetőt.

Mariupol polgármestere azt írta, a rakétacsapás célpontja a Duna Hotel volt, mely az orosz katonai vezetők főhadiszállásaként szolgál a településen. A helyi beszámolók szerint az épület teljesen összedőlt, az orosz hatóságok pedig megkezdték a romok eltakarítását és a túlélők utáni kutatást. Az oroszok ugyanakkor még nem erősítették meg a hírt.

Cokov tavaly szeptemberben Luhanszk régióban már megsérült egyszer egy ukrán tüzérségi támadásban. Lábán súlyos sérüléseket szenvedett, ezért egy szentpétervári kórházba szállították. Arról nincs információ, hogy mikor térhetett vissza a frontra, egyes források viszont arról számoltak be, hogy az év elején léptethették elő altábornaggyá.

Az 52 éves Cokov tapasztalt katona volt, részt vett mindkét csecsen háborúban, de Szíriában is szolgált. 2014-ben ott volt a Krímben is, kitüntetést is kapott a félsziget visszafoglalásában betöltött szerepéért.

A háborúban a becslések szerint eddig 10-20 orosz tábornok veszthette életét. Az orosz hadvezetés azonban ezen veszteségek közül egyet sem ismert be.

(via The Kyiv Post)