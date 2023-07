Boris Johnson hiába szeretne segíteni a bíróságnak, sajnos nem emlékszik régi telefonja feloldókódjára

Boris Johnson, az Egyesült Királyság volt miniszterelnöke képtelen átadni bizonyos kulcsfontosságú WhatsApp-üzeneteket a vizsgálódó bíróságnak, ugyanis nem emlékszik „100 százalékos bizonyossággal” régi iPhone-ja feloldókódjára. A szóban forgó vizsgálat a covidos ügyeihez kapcsolódik, a bíróság bekérte Johnson világjárvánnyal kapcsolatos üzeneteit, amit az alkalmazással küldött. Az exminiszterelnök 2021 májusában cserélte le a telefonját.

Boris Johnson a kormányzati szakemberekhez fordult, hogy segítsenek elérni az eszközön a lezárt adatokat. A szituációt bonyolítja, hogy ha rossz kódot írnak be, akkor félő, hogy a telefon biztonsági zárja aktiválódik, és akár törlődhetnek is a keresett üzenetek.

Johnson pártjának volt elnöki szóvivője azt mondta, minden releváns anyagot nyilvánosságra akarnak hozni, hiszen teljes mértékben együtt szeretnének működni a hatóságokkal az ügyben. (via The Times of London)