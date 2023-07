Pepe, a tigris után csótánytól zsiráfig már csak Anonymusok és Anonymiák lesznek a bécsi állatkertben

Többé nem kapnak nyilvános nevet az állatok a Schönbrunni Állatkertben - jelentették be csütörtökön. "Eddig sem volt minden állatnak neve, jellemzően csak néhány nagy népszerűségnek örvendő fajt, például zsiráfot, medvét vagy elefántot emeltek ki névadásra - csótányt, ráját vagy kaméleont soha. Olyan ez, mintha egyes állatfajokat értékesebbnek tartanánk másoknál, miközben mindegyiknek ugyanúgy szüksége van a védelmünkre és a gondoskodásra" - olvasható a közleményben Stephan Hering-Hagenbecket, a Schönbrunni Állatkert igazgatóját idézve.

Az igazgató arról is beszélt egy lapinterjúban, hogy a szemünk előtt zajlik az emberi történelem legnagyobb, tömeges fajkihalása, egyes állatfajok már most is csak emberi gondozásban léteznek, sok pedig örökre eltűnt. Megértést kért a döntéshez, amely szerinte azért született, mert a fajmegőrzés tekintetében az utolsó előtti pillanatban vagyunk, és csak akkor járhatunk sikerrel, ha nem az egyedekre, hanem a populációra koncentrálunk.

Az állatkert külső kommunikációjában is a fajvédelemre kerül a hangsúly a cuki állatnevek keresése helyett. Az örökbefogadói rendszer is megváltozik, itt is a fajokat és állatcsoportokat lehet majd támogatni az egyes állatok örökbefogadása helyett.