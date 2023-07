Zsemleszínű mozgolódó gombócot mentettek a közutasok

Újabb nyár, újabb szerencsés kutyát mentettek meg a közutasok - tudatta a Magyar Közút Zrt.



A veszprémi mérnökség egyik brigádja találta meg a kiskutyát július 4-én, amikor Veszprém és Fejér vármegye határán vízleeresztési munkát végeztek. A munka végeztével lettek figyelmesek a "zsemleszínű mozgolódó foltra", akit sikerült is elcsípniük. Felelősségteljesen utánanéztek annak is, a tacskószerű ebnek nincsenek-e a környéken szintén kirakott testvérei is, mivel mint írják „általában együtt dobják ki a kis kutyababákat”, de több mozgolódó foltra már nem bukkantak.



A kutya az Ubi nevet kapta (kivéve ha rosszalkodik, mert akkor Uborkának szólítják), és be is költözött a mérnökségre, ahol mindig volt kutya, a legutóbbi kedvencüket azonban idén februárban elvesztették, „így nem lehet véletlen a nagy találkozás.”



Itt lehet Ubiról videót megtekinteni:

Itt pedig a közutasok másik mentett kutyájának, Emkának a története, akit már a Duna TV is meglátogatott: