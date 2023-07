Népszava: pénzhiány miatt nincsenek vízimentők a strandokon

A balatonfenyvesi nagystrandot, a tópart egyik legnagyobb strandján júniusban még mindenki saját felelősségére használhatta, mivel nem volt vízimentő-szolgálat - írja a Népszava.

A lapnak Balatonfenyves polgármestere, Lombár Gábor azt nyilatkozta: bár a költségvetésükben elkülönítették az erre szükséges összeget, a Balatoni Vízimentő Szolgálat nem tudott szakembert biztosítani, így időbe telt, amíg találtak megfelelő szolgáltatót. Végül a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatával (VMSZ) kötöttek szerződést, a két vízimentő a szezon hátralévő részére több mint hatmilliójába kerül a falunak. A szabályozás szerint fizetőstrandokon kötelező, és bizonyos létszám felett a szabadstrandokon is előírják a vízimentők alkalmazását. Így a balatoni strandok kétharmadán kéne elvileg dolgoznia vízimentőnek, a VMSZ statisztikái szerint azonban két éve folyamatosan csökken a vízimentőt foglalkoztató önkormányzatok és strandok száma. Az elmúlt 5 év csúcsa 2021 volt, akkor 30 település 61 strandján dolgoztak a VMSZ szakemberei, idén viszont már csak 24 település 44 strandjával állnak szerződésben.

A szolgáltatást meg nem rendelő önkormányzatok annak árával magyarázzák, hogy miért nem kértek vízimentőt a szezonra. Az árakon látszik, hogy nincs konkurencia, de akármennyibe is kerül, nekünk kötelező megrendelni a szolgáltatást – nyilatkozta a Népszavának Galácz György, Balatonmáriafürdő polgármestere. Hozzátette: nyolc strandjukból csak a központi fizetőre kell vízimentő, ám ez is több milliós kiadást jelent. Szerinte az emberek csak annyit látnak, hogy emelkedik a belépők ára, ennek oka azonban többek közt, hogy „elszálltak az energiaárak, a vízdíj, s persze a szolgáltatások költségei is. Néhány év alatt több, mint a duplájára ment fel a vízimentők díja, ezt is ki kell fizetni valahogyan.”