„Példának tekinthető mérce a tényműfajban” – a volt KDNP-képviselő Pálffy István a kormánylapnak vázolta Hír TV-s vízióját

„Célunk, hogy a Napi aktuális az eddigi meghatározó szerepe mellett még inkább példának tekinthető mérce legyen ebben a [tény- és hír]műfajban”

– kompromisszumokat nem ismerő bátorsággal beszélt a tényújságírással kapcsolatos vízióiról Pálffy István volt KDNP-képviselő a kormánylap Magyar Nemzetnek adott interjúban. Beszélt arról is, hogy a Hír Tévében nemcsak műsorvezető lesz, "egyfajta coach szerepét is elvállaltam", ami annyit tesz ki, hogy "integratív, közösségépítő személyiségként" is működik majd.

Miután egyfajta szakmai ethoszról és mérceállításról volt szó, a kemény kérdésekkel nyilván megsorozott Pálffyt nyilván megkérdezték arról is, ugye, hogy mit szól a krími híd felrobbantásáról szóló hírhamisításhoz, ugye?

Szó volt viszont az ún. interjúban arról, hogy a Fradi a kedvenc csapata, szó volt a Liverpoolról és Szoboszlairól, dublini nagykövetkedésről és gasztronómiáról egyaránt. És arról, hogy míg annak idején a TV2 híradója " modellvasút volt, a jelenlegi Hír TV-é már komoly személy- és teherszállítási iparág", de heideggeri példával arról is, hogy a világnézet a hírműfajban is fontos, "egy sajtótájékoztató tudósítója ennek hiányában például akár elkezdhetné számolgatni a földön a kavicsokat".

És természetesen nem felejtette el megemlíteni, hogy amikor egy évig Brüsszelben dolgozott, "jól lehetett látni, hogyan terjeszti ki a csápjait a Soros-hálózat".